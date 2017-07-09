Турция назвала газопровод "Турецкий поток" ключевым в снабжении региона

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Газопровод "Турецкий поток" является ключевым проектом для газоснабжения Турции и диверсификации газовых маршрутов в Европу. Об этом заявил министр энергетики Турции Берат Албайрак, выступая на церемонии открытия нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Турецкий поток" станет ключевым проектом для снабжения турецкого региона с высоким уровнем потребления, а также для диверсификации газовых маршрутов для Евросоюза", - сказал министр.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.