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Турция назвала газопровод "Турецкий поток" ключевым в снабжении региона

Экономика и бизнес
9 июля, 20:48 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 9, июля. /ТАСС

Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы

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Министр энергетики Турции Берат Албайрак

Министр энергетики Турции Берат Албайрак

© AP Photo/Burhan Ozbilici

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Газопровод "Турецкий поток" является ключевым проектом для газоснабжения Турции и диверсификации газовых маршрутов в Европу. Об этом заявил министр энергетики Турции Берат Албайрак, выступая на церемонии открытия нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Турецкий поток" станет ключевым проектом для снабжения турецкого региона с высоким уровнем потребления, а также для диверсификации газовых маршрутов для Евросоюза", - сказал министр.

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Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.

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