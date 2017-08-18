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Россия во II квартале оказалась на шестом месте в мире по числу DDoS-атак

Экономика и бизнес
18 августа, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

По данным "Лаборатории Касперского", на первом месте оказался Китай, за ним следуют Южная Корея и США

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ТАСС, 18 августа. Россия во II квартале 2017 года вошла в десятку стран с наибольшим количеством зафиксированных DDoS-атак, заняв шестое место, свидетельствуют данные "Лаборатории Касперского". На первом месте по количеству кибератак этого типа оказался Китай, за которым следуют Южная Корея и США.

В частности, на долю России приходилось 1,23% от всех случаев DDoS-атак (в I квартале - 1,6%), тогда как на Китай - 58,07% (в предыдущем периоде - 55,11%), на Южную Корею - 14,17%, на США - 14,03%.

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Аналитики "Лаборатории Касперского" также отметили тенденцию к увеличению продолжительности DDoS-атак: рекордная продолжительность составила 277 часов против 120 часов в первом квартале. Кроме того, по данным экспертов, DDoS-атаки стали все чаще использоваться для вымогательства.

Среди наиболее заметных жертв DDoS-атак во втором квартале оказались сайты французских газет Le Monde и Figaro, катарское новостное агентство Al Jazeera, а также серверы Skype, отметили в "Лаборатории".

DDoS-атака - это нападение на сайт, основной целью которого является выведение его из строя путем направления большого количества запросов. Серверы, обслуживающие сайт, оказываются перегружены, и страница становится недоступной для пользователей.

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