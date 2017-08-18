Новак отметил повышенный интерес бизнеса Турции к проектам России

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турецкий бизнес проявляет повышенный интерес к проектам с Россией на территории двух стран, сказал журналистам министр энергетики РФ и сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.
"Я вижу огромный интерес турецкого бизнеса к российским компаниям, в целом к России", - сказал он, делясь впечатлением от мероприятий к международной ярмарке в Измире.
Он заметил, что на пленарной сессии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией было очень много представителей от бизнеса с обоих сторон.
"Большое количество предпринимателей подходили, предлагали проекты как на территории России, так и в Турции. У нас многие десятилетия складывались активные взаимоотношения между деловыми кругами. Много турецких предпринимателей по-русски говорит", - добавил министр.
По его словам, этот интерес должен придать дополнительный импульс, чтобы партнеры могли найти друг друга и развивали свои отношения. "Мне дали полную пачку визиток с продолжениями", - заметил Новак.