Новак отметил повышенный интерес бизнеса Турции к проектам России

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турецкий бизнес проявляет повышенный интерес к проектам с Россией на территории двух стран, сказал журналистам министр энергетики РФ и сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

"Я вижу огромный интерес турецкого бизнеса к российским компаниям, в целом к России", - сказал он, делясь впечатлением от мероприятий к международной ярмарке в Измире.

Он заметил, что на пленарной сессии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией было очень много представителей от бизнеса с обоих сторон.

"Большое количество предпринимателей подходили, предлагали проекты как на территории России, так и в Турции. У нас многие десятилетия складывались активные взаимоотношения между деловыми кругами. Много турецких предпринимателей по-русски говорит", - добавил министр.

По его словам, этот интерес должен придать дополнительный импульс, чтобы партнеры могли найти друг друга и развивали свои отношения. "Мне дали полную пачку визиток с продолжениями", - заметил Новак.