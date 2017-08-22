ФАС продлила операторам срок исполнения предупреждения по роумингу внутри сети

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 15 декабря 2017 года срок исполнения предупреждения для всех операторов "большой четверки" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2) по вопросу устранения необоснованной разницы тарифов во внутрисетевом роуминге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока. Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи - 15 декабря 2017 года", - отмечается в сообщении.