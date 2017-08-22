На Керченской переправе возобновят досмотр машин в связи со вспышками АЧС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. На Керченской паромной переправе, единственной автотранспортной артерии между Крымом и материковой Россией, с 1 октября возобновят досмотр машин на предмет соблюдения фитосанитарных норм в связи со вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в российских регионах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Крыма.
"На заседании (республиканской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по ликвидации вспышки АЧС - прим. ТАСС) принято решение с 1 октября возобновить досмотр автотранспортных средств на Керченской переправе с целью соблюдения фитосанитарных норм", - говорится в сообщении. Такие меры помогут пресечь незаконное перемещение "всеми видами транспорта свиней и свиноводческой продукции", отмечается в документе.
Первые вспышки АЧС в Крыму были зафиксированы в январе 2016 года. С февраля по май прошлого года в регионе действовал режим ЧС, за время которого было уничтожено около 9,7 тыс. свиней. С конца прошлого года и начала текущего в ряде районов Крыма были зафиксированы новые случаи гибели свиней и диких кабанов от АЧС, но они не носили масштабный характер.