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Россельхознадзор предложил ужесточить наказание за сокрытие падежа свиней в связи с АЧС

Сибирь
18 августа, 14:02 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В ведомстве считают, что сейчас распространение вируса идет "из-за безнаказанности людей, которые ничего не боятся"

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ОМСК, 18 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) намерена ужесточить наказание для фермеров за сокрытие падежа свиней в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в пятницу сообщил ТАСС советник руководителя ведомства Никита Лебедев.

"Сейчас распространение АЧС идет просто из-за безнаказанности людей, которые ничего не боятся. Этот вопрос (об ужесточении наказания - прим. ТАСС) поднимается, процесс идет", - рассказал Лебедев во время поездки в Омскую область, где АЧС обнаружили в 19 населенных пунктах восьми из 32 районов.

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Омский фермер полтора месяца скрывал факт падежа свиней из-за АЧС

По его словам, к работе по подготовке предложений об ужесточении наказания привлекли представителей всех причастных к борьбе с АЧС ведомств. "Мы предлагаем, они рассматривают, дают свои оценки и рекомендации ", - уточнил Лебедев.

Он отметил, что советское законодательство предусматривало существенное наказание за сокрытие падежа, а сейчас владельцам ферм грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

"Когда мы говорим про птичий грипп, бешенство или сибирскую язву, то есть заболевания, которыми болеет человек, то люди боятся и сразу все рассказывают. А по африканской чуме свиней в каждом региона одна и та же картина - люди рассказывают, что заболевания нет..., и прячут животных", - рассказал Лебедев.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.

В омском Россельхознадзоре ТАСС ранее сообщили, что фермер, с которого началось распространение заболевания, полтора месяца скрывал факт падежа свиней. Мертвых животных фермер закапывал в соседнем лесу и продолжал продавать мясо и поросят в другие населенные пункты.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском-Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с четвертым уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - третий уровень.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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