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"Транснефть" получила от Сбербанка предложение о заключении мирового соглашения

Экономика и бизнес
22 августа, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Официальный представитель компании Игорь Демин не сообщил подробности

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Транснефть" получила от Сбербанка предложение о заключении мирового соглашения по судебному разбирательству, касающемуся сделки с финансовыми инструментами, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"Могу подтвердить, что мы получили мировое, но подробностей сказать не могу", - сказал он.

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В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Ранее Сбербанк сообщал, что обжалует решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

Следующее заседание суда по спору между "Транснефтью" и Сбербанком пройдет в среду, 23 августа.

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