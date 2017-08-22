МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Транснефть" получила от Сбербанка предложение о заключении мирового соглашения по судебному разбирательству, касающемуся сделки с финансовыми инструментами, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"Могу подтвердить, что мы получили мировое, но подробностей сказать не могу", - сказал он.

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Ранее Сбербанк сообщал, что обжалует решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

Следующее заседание суда по спору между "Транснефтью" и Сбербанком пройдет в среду, 23 августа.