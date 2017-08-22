Арбитражный суд направил на пересмотр дело "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа удовлетворил жалобу "Татнефти" на решение суда предыдущей инстанции, касающегося взыскания с Украины $144 млн из-за потери компанией доли в "Укртатнафте", направил дело на рассмотрение в прежнюю инстанцию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд Московского округа постановил определение Арбитражного суда города Москвы отменить, дело направить на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы", - зачитал судья резолютивную часть.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал "Татнефти" в удовлетворении иска о приведении в исполнение решения иностранного суда о взыскании с Украины $144 млн на основании того, что он не обладает эффективной юрисдикцией (то есть такой юрисдикцией, в рамках которой иностранное арбитражное решение может быть фактически исполнено) для рассмотрения этого дела.

"Мы считаем, что раз имущество должника находится на территории Москвы, то дело находится в юрисдикции московского Арбитражного суда", - сказала представитель защиты "Татнефти", выступая в суде.

Юристы компании предлагали наложить взыскание на имущество Украины в России.

В частности, они отмечали, что часть площадей Национального культурного центра Украины в Москве (ул. Арбат, дом 9, стр. 1), который, по мнению ответчиков, обладает иммунитетом, сдается в аренду. В качестве доказательства они предъявили суду фотографии здания и чеки из расположенных по указанному адресу магазинов и ресторанов. Представители "Татнефти" напомнили, что используемое в коммерческих целях имущество консульским иммунитетом не обладает.

Представители украинской стороны заявили в ходе заседания, что часть помещений Культурного центра может использоваться в качестве кафетерия, магазинов и ресторанов, и это не лишает здание консульского иммунитета.

Также юристы "Татнефти" сообщили в суде, что аналогичное ходатайство, поданное весной этого года в Коммерческий суд в Лондоне, было удовлетворено и приведено в исполнение на территории Великобритании. Суд принимал такое решение без присутствия сторон, только на основании рассмотрения документов. Как только украинская сторона получит решение, она сможет подать апелляцию, пояснил юрист компании корреспонденту ТАСС.

Конфликт "Татнефти" и "Укртатнафты"

"Укртатнафта" была создана указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. "Татнефти", связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля - государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией. Впоследствии, по итогам судебных тяжб, доля татарстанских акционеров уменьшилась почти до нуля, вместе с тем оперативный контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват".

В 2014 году международный арбитраж в Париже постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отказался отменить решение арбитража.

"Татнефть" также подала иск в английский суд на ряд украинских бизнесменов, в том числе на олигарха Игоря Коломойского, по делу "Укртатнафты". Сумма исковых требований составляет более $334 млн плюс проценты. Высокий суд Лондона в ноябре 2016 года отказал "Татнефти" в иске. Компания планирует оспорить это решение и подала ходатайство в Апелляционный суд Англии о разрешении подать апелляцию.

В своем иске "Татнефть" заявляла, что в 2009 году бизнесмены мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся компании за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.