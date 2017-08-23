Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концепцию развития рыбной отрасли до 2030 года представят в правительство к 1 ноября

Экономика и бизнес
23 августа, 5:31 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, августа. /ТАСС

Документ формулирует план действий по повышению экономической отдачи от переработки рыбы за счет выстраивания вертикальных цепочек от вылова до конечного продукта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Концепция развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2030 года будет представлена на рассмотрение правительства до 1 ноября. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа.

Смотрите также

Лов рыбы в России превысит объем 5 млн тонн в год

Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России

Медведев ознакомился с переработкой рыбы и красной икры на Сахалине

"Мы в 2017 году предложили новую концепцию долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса. С учетом доработки поручено до 1 ноября внести ее в правительство", - сказал Шестаков.

По его словам, концепция формулирует комплексный план действий по значительному повышению экономической отдачи от переработки рыбы за счет выстраивания вертикальных цепочек от вылова до конечного продукта. "И, конечно, для нас важнейшим является в перспективе до 2030 года возврат в зону промысла Антарктики по добыче антарктического криля",- добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шестаков, Илья Васильевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
3
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
4
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
5
Новейший корвет "Совершенный" во Владивостоке впервые открыт для публики
6
Порошенко на переговорах в "нормандском формате" рассказал о поездке в Донбасс
7
СМИ: "Спартак" предложил €3,5 млн за футболиста "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама