Концепцию развития рыбной отрасли до 2030 года представят в правительство к 1 ноября

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Концепция развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2030 года будет представлена на рассмотрение правительства до 1 ноября. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа.
"Мы в 2017 году предложили новую концепцию долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Соответствующий проект был рассмотрен на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса. С учетом доработки поручено до 1 ноября внести ее в правительство", - сказал Шестаков.
По его словам, концепция формулирует комплексный план действий по значительному повышению экономической отдачи от переработки рыбы за счет выстраивания вертикальных цепочек от вылова до конечного продукта. "И, конечно, для нас важнейшим является в перспективе до 2030 года возврат в зону промысла Антарктики по добыче антарктического криля",- добавил он.