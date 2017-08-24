ФАС установила сговор поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила картельный сговор поставщиков техники для Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", за картельный сговор компаниям грозят оборотные штрафы. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"По итогам рассмотрения дела "Аквариус" и "Крок" были признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции", - отмечает служба. Компании участвовали в соглашении, которое привело к поддержанию цен на открытых конкурсах на оказание услуг для программы "Информационный город" и для Росстата.

В отношении "Производственная компания Аквариус", "Национальная компьютерная корпорация", "Бизнес компьютерс групп" и "АМИ-Нетворк" ФАС установила, что компании заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы". Экономическую деятельность этих компаний координировало российское представительство Hewlett-Packard.