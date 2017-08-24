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Решение суда о взыскании с АФК "Система" 136,3 млрд руб. не препятствует деятельности МТС

Экономика и бизнес
24 августа, 13:08 UTC+3

АФК "Система" уже заявила о намерении обжаловать вердикт суда

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Решение Арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей по иску "Роснефти" не препятствует деятельности МТС, сообщила компания (АФК "Система" является контролирующим акционером МТС).

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Суд постановил взыскать с АФК "Система" по иску "Роснефти" 136,273 млрд руб.

"Решение суда не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС", - говорится в пресс-релизе.

Решение суда в законную силу не вступило. АФК "Система" уже заявила о намерении его обжаловать. "Роснефть" определится с этим вопросом после изучения мотивировочной части судебного решения.

МТС является крупнейшим активом АФК "Система" (доля эффективного участия в нем составляет 50,03%), капитализация МТС на закрытие вчерашних торгов Мосбиржи составила 494,699 млрд рублей. Ранее по ходатайству "Роснефти" было арестовано 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций БЭСК; судебные приставы наложили арест на дивиденды с этих пакетов.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В мае этого года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. АФК "Система" рассчитывает на отмену решения суда в апелляционной инстанции.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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