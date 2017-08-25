Выплаты кредиторам Татагропромбанка планируется начать в октябре

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует в октябре 2017 года начать выплаты кредиторам первой очереди обанкротившегося Татагропромбанка (Татарстан). Об этом сообщил представитель АСВ Василий Столбов в пятницу в ходе первого собрания кредиторов в Казани.

"Выплаты ориентировочно начнутся в октябре",- сказал он.

Реестр требований кредиторов закрылся 2 августа, полностью он будет сформирован к концу сентября.

В пятницу в Казани проходит первое собрание кредиторов Татагропромбанка. Во время собрания кредиторам предоставили отчет конкурсного управляющего, также планируют избрать трех членов комитета кредиторов. По состоянию на 14 августа в реестр кредиторов включен 121 кредитор (общая сумма - более 1,6 млрд руб.). По данным представителей АСВ, из 121 кредитора на собрании присутствуют три кредитора.

Как сообщалось ранее, 22 мая Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом.

Банк России 5 апреля отозвал у Татагропромбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком, у которого также отозвана лицензия. Согласно данным отчетности, на 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400-е место по величине активов в банковской системе РФ.