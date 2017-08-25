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АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым

Экономика и бизнес
25 августа, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, причины сложившейся ситуации - демпинг и отсутствие финансовой "подушки" для работы на массовом рынке

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банкротство Ted Travel, о котором компания объявила в четверг, было ожидаемым для молодого туроператора, сразу начавшего работать на массовых направлениях, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Любому профессионалу на рынке было понятно, что оператор, который возник буквально вчера, в прошлом году, и сразу взял чартеры на массовых направлениях - что ему будет непросто бороться с основными мощными игроками, - рассказала Ломидзе. - Та ценовая политика, которую они вели - это был чудовищный демпинг - позволяла рассчитывать, что они дотянут как-то до конца сезона. Профессионалам было понятно, что компания долго на этом направлении продержаться не сможет".

Ломидзе добавила, что у компании не было мощной финансовой "подушки", которая требовалась для того, чтобы удержаться на популярном турецком направлении. "Я бы не сказала, что это мошенническая схема. Скорее, авантюрная. Они решили разом, наскоком взять какую-то долю на массовом рынке", - сказала она.

В четверг, 24 августа, на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности из-за невозможности исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками. Решение в Ted Travel связывают с сильным падением спроса на поездки по основному направлению компании - в Турцию - на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Как заявил телеканалу "Россия 24" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, на турецких курортах находятся около 750 туристов обанкротившегося туроператора.

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