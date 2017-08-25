"Инвестстрах": вероятность получения клиентами Ted Travel полной компенсации равна 70%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вероятность получения полной компенсации расходов туристами, которые пострадали в результате прекращения деятельности туркомпании Ted Travel, равна 70%. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-президент страховой компании "Инвестстрах" Оксана Гнатенко.

"По нашим предварительным данным, пока в районе 50 млн руб. эта сумма (общая сумма страховой компенсации - прим. ТАСС) и вращается. Вероятность 70%, что туристы получат полностью либо стоимость путевки, либо понесенных расходов", - сказала она.

По словам Гнатенко, точный размер суммы расходов туристов, которые будут компенсированы, определится после составления реестра заявленных страховых событий. "Мы будем в течение 30 календарных дней принимать заявления. Составим с "Якорем" (второй страховщик, где застрахована ответственность туркомпании - прим. ТАСС) единый реестр заявленных событий страховых. Спустя 30 дней у нас будет сформирован единый реестр и будет понятна сумма, которую страховые компании должны компенсировать. Эта сумма не может быть более 50 млн руб. Поэтому, если реестр общих требований будет до 50 млн руб., то каждый турист получит стоимость либо путевки, либо расходов, подтвержденных документально. Если сумма заявленных требований будет больше 50 млн руб., то туристы получат в пропорциях меньше, чем они потеряли. Они к этому тоже должны быть готовы", - пояснила Гнатенко.

По ее словам, в настоящее время туристы подали заявки на компенсацию в общей сумме на уровне 20 млн руб. Она также отметила, что ситуация с туристами Ted Travel находится на контроле Банка России и Всероссийского союза страховщиков.