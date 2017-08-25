Рост инвестиций в РФ во II квартале достиг пятилетнего пика

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Годовой темп роста инвестиций в основной капитал в России во втором квартале 2017 года составил 6,3% и оказался максимальным с 2012 года за счет укрепления рубля, а также таких инфраструктурных проектов, как строительство газопровода "Сила Сибири" и Керченского моста. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика" за август.
В нем поясняется, что инвестиционный спрос увеличился значительнее, чем ожидалось - компании активно закупали машиностроительную продукцию, в том числе импортного производства, на фоне произошедшего в начале года укрепления рубля.
"Кроме того, во втором квартале существенно вырос объем строительных работ, поддержку чему, как предполагается, оказывала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство моста через Керченский пролив и газопровода "Сила Сибири", - говорится в комментарии. - В результате во втором квартале годовой темп прироста инвестиций в основной капитал ускорился, по оценкам, до 6,3% с 2,3% кварталом ранее, достигнув, таким образом, максимальных значений, начиная со второго квартала 2012 года".
Восстановление потребительской и инвестиционной активности оказало поддержку росту ВВП, отмечают в ЦБ. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале годовой темп прироста ВВП составил 2,5% и оказался выше, чем оценивал ЦБ. Кроме того, регулятор повысил прогноз по росту ВВП в третьем квартале до 1,7-2,2% с 1,5-1,8%.
ЦБ ожидает, что восстановление экономической активности продолжится в третьем и четвертом кварталах, хотя и будет происходить меньшими темпами по сравнению со вторым кварталом.
В июне Банк России пересмотрел прогноз темпов роста ВВП по итогам 2017 года, повысив его до 1,3-1,8% с 1-1,5%.