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Медведев утвердил научно-техническую программу развития АПК до 2025 года

Экономика и бизнес
28 августа, 14:32 UTC+3 ГОРКИ 28, августа. /ТАСС

Отмечается, что в ходе выполнения программы должно быть достигнуто дальнейшее снижение уровня импортозависимости в аграрно-промышленном комплексе

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ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития АПК до 2025 года, которая предусматривает снижение импортозависимости в сельском хозяйстве и восстановление отечественной базы племенного животноводства и семеноводства.

"25 августа я утвердил федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. В ходе выполнения этой программы должно быть достигнуто дальнейшее снижение уровня импортозависимости в аграрно-промышленном комплексе, ну и самое главное, может быть, речь идет о восстановлении базы племенного животноводства", - сказал Медведев.

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По его словам, речь по сути идет даже не о восстановлении базы племенного животноводства, а о создании ее заново. "В советский период там все-таки достижения в этой сфере у нас были достаточно скромные, а сейчас многие даже прежние достижения утрачены. Нужно заниматься производством новых отечественных сортов растений, созданием собственных высококачественных кормов, лекарств для животных, удобрений", - сказал глава правительства.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в рамках утвержденного правительством документа уже разработаны две подпрограммы. "Речь идет о семенах картофеля и яйце птицы. Реализация этих подпрограмм начнется немедленно после утверждения данной программы",- сказал Дворкович.

Он отметил, что в течение восьми лет доля отечественного семенного и племенного материала достигнет не менее 50%.

"Надо следить за этими показателями. К теме племенного материала примыкают и некоторые вопросы, связанные с рыбным хозяйством. Я просил бы обратить внимание на эту тему", - сказал Медведев.

Он также поручил рассмотреть вопрос о целесообразности приватизации предприятий, которые занимаются разведением рыбы.

"Мы с вами достаточно часто возвращаемся к проблеме, связанной с приватизацией, например, предприятий, которые занимаются племенным поголовьем. Их периодически включают в план приватизации, а потом мы их возвращаем, потому что за этим нужен государственный контроль. Надо посмотреть что и по рыбе там происходит", - указал глава кабмина.

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