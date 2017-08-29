Индексы в Токио упали до минимума за четыре месяца после ракетного пуска в КНДР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже открылись во вторник падением основных показателей на фоне запуска баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 0,72%, до отметки 19470,44 пункта, что является минимумом за последние четыре месяца. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,55% и остановился на уровне 1591,30 пункта.

Главным негативным фактором стал очередной запуск ракеты в КНДР. Помимо давления на котировки в Токио это также привело к падению курса доллара по отношению к иене, что повлияло на акции компаний-экспортеров.

"Запуск ракеты в Северной Корее, безусловно, усилил опасения по поводу дальнейшего обострения ситуации на Корейском полуострове", - считает аналитик Daiwa Securities Юго Цубои.

В начале торгов стоимость акций автоконцерна Toyota опустилась на 0,73%, а телекоммуникационной корпорации Softbank - на 1,39%. Бумаги Nintendo потеряли в цене 0,78%.

На открытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 108,72 - 108,73 иены за доллар.