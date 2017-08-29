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Индексы в Токио упали до минимума за четыре месяца после ракетного пуска в КНДР

Экономика и бизнес
29 августа, 4:29 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, августа. /ТАСС

Помимо давления на котировки в Токио, пуск также привел к падению курса доллара по отношению к иене

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже открылись во вторник падением основных показателей на фоне запуска баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо.

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Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 0,72%, до отметки 19470,44 пункта, что является минимумом за последние четыре месяца. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,55% и остановился на уровне 1591,30 пункта.

Главным негативным фактором стал очередной запуск ракеты в КНДР. Помимо давления на котировки в Токио это также привело к падению курса доллара по отношению к иене, что повлияло на акции компаний-экспортеров.

"Запуск ракеты в Северной Корее, безусловно, усилил опасения по поводу дальнейшего обострения ситуации на Корейском полуострове", - считает аналитик Daiwa Securities Юго Цубои.

В начале торгов стоимость акций автоконцерна Toyota опустилась на 0,73%, а телекоммуникационной корпорации Softbank - на 1,39%. Бумаги Nintendo потеряли в цене 0,78%.

На открытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 108,72 - 108,73 иены за доллар.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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