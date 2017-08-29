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Правительство выделяет 440 млн руб. на переподготовку работников "АвтоВАЗа"

Экономика и бизнес
29 августа, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Средства выделяются на организацию занятости около четырех тысяч работников предприятия

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 440 млн рублей бюджету Самарской области для организации занятости и переподготовку работников "АвтоВАЗа". Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

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"Выделить Роструду из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 439185 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Самарской области в целях софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда <…>", - говорится в распоряжении.

Средства выделяются на организацию занятости около четырех тысяч работников "АвтоВАЗа", находящихся под риском увольнения, а также на их переподготовку и повышение квалификации, говорится в пояснительной записке. Кроме того, правительство частично возместит расходы на оплату труда организациям, принимающим на работу увольняемых работников автоконцерна.

"Принятое решение позволит обеспечить занятость не менее четырех тысяч работников "АвтоВАЗа", находящихся под риском увольнения, профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации не менее двух тысяч из них", - отметили в правительстве.

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