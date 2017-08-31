Средства на поддержку занятости работников "АвтоВАЗа" начнут давать с 1 сентября

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Предприятия, желающие трудоустроить у себя работников "АвтоВАЗа", смогут получить средства из федерального и регионального бюджетов уже с 1 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии Тольятти (Самарская область).

"Срок предоставления средств поддержки рассчитан на четыре месяца, начиная с 1 сентября этого года. За это время предприятие, нанимающее работника "АвтоВАЗа", сможет воспользоваться существенной материальной поддержкой. На каждого сотрудника в месяц предусмотрено выделение вместе с налогами 14 тыс. 115 рублей, 5 тыс. рублей на материально- техническое обеспечение и 35 тыс. рублей - на обучение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дополнительно работникам, которые примут решение перейти к другому работодателю, будут выплачены средства в размере пяти средних зарплат или 12 прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Таким образом, до конца года предприятия могут получить порядка 100 тыс. рублей компенсации за одного работника "АвтоВАЗа".

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 440 млн рублей бюджету Самарской области на организацию занятости и переподготовку работников "АвтоВАЗа". Документ был опубликован во вторник на сайте правительства. Еще более 23 млн рублей в рамках софинансирования выделяет на те же цели регион.

Средства выделяются на организацию занятости около 4 тыс. работников "АвтоВАЗа", находящихся под риском увольнения, а также на переподготовку и повышение квалификации не менее 2 тыс. из них. Кроме того, будут частично возмещены расходы на оплату труда организациям, принимающим на работу увольняемых работников автоконцерна. Как ранее заявлял губернатор Самарской области Николай Меркушкин, выделение федеральных средств поможет улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти.

В июле полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что численность персонала "Автоваза" может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2,2 тыс. человек в 2018 году. Сотрудникам завода будут предлагаться высокооплачиваемые рабочие места в рамках индустриального парка "Автоваза", среди основных задач которого - создание новых рабочих мест в неиспользуемых корпусах предприятия.