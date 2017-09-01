"Эксперт РА": объем ипотечного кредитования в России вышел на докризисный уровень

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские банки в первом полугодии 2017 года выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд руб., обновив докризисный максимум первого полугодия 2014 года. Таким образом, объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 16%, после восстановительного роста на 44% годом ранее, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" (имеется в распоряжении ТАСС).

За период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года совокупный ипотечный портфель российских банков прибавил около 12%.

"В 2016 году темп прироста ипотечных выдач стремился к докризисным уровням и составил по итогам года 27%. С учетом результатов первого полугодия 2017 года есть основания полагать, что объем выдач 2017 года превысит объем 2014 года, который пока остается максимальным за историю развития ипотечного рынка в России", - указывает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Кирилллова.

По прогнозам "Эксперт РА", объем рынка ипотечного кредитования в России по итогам 2017 года вырастет на 30-35% и составит порядка 1,9-2 трлн руб.

Наибольшие темпы прироста объема выданных ипотечных займов за первое полугодие 2017 года показали банк "Уралсиб" (+548%) и СМП банк (+737%), что позволило им войти в двадцатку крупнейших российских банков по этому показателю. Лидером по темпу прироста объема выданных ипотечных займов среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте - Сбербанк (+20% против +10% в первом полугодии 2016 года). Другие крупнейшие госбанки наращивали выдачу ипотеки значительно менее активно. Наибольшее снижение показали банки "ФК Открытие" (-51%), ТКБ (-54%) и Связь-банк (-61%).

Исторический минимум и дальнейшие перспективы

За последние несколько месяцев ипотечные ставки планомерно снижались, достигнув, по данным ЦБ, на начало августа минимальных значений за всю историю наблюдений. Так, в июне средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам опустилась до 11,11%. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отмечал, что снижение ставок по ипотеке продолжится до конца 2017 года и распространится на 2018 год.

Потенциал снижения рублевых ставок эксперт оценивал в 0,5 процентного пункта (п.п.) во втором полугодии 2017 года и еще 1 п.п. в 2018 году.

По словам Монастыршина, драйвером снижения выступает замедление инфляции, что позволит банкам снижать ставки по депозитам. В свою очередь снижение ставок по депозитам банки транслируют в снижение ставок для конечных заемщиков. Также среди основных драйверов роста рынка ипотечного кредитования в 2017-2018 годах эксперт называл повышение доступности кредитов и реализацию отложенного спроса на жилье в 2014-2015 годах.

Лидеры снижают ставки

Еще в марте ипотечный банк "ДельтаКредит" снизил первоначальный взнос по первичному рынку жилья до 15%.

В конце июня банк "Открытие" снизил стоимость жилищных кредитов - на 1,25-1,5 п.п. Для приобретения квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, а также для рефинансирования имеющегося кредита установлена ставка от 10%.

Сбербанк с начала августа снизил ипотечные ставки до исторического минимума - 7,4-10%. Вслед за бенчмарком российского банковского рынка о снижении стоимости жилищных кредитов объявили Промсвязьбанк (до 10,4-10,7%) и банк "Возрождение" (до 9,99-10,7%). Банки ВТБ и ВТБ 24 с середины августа начали предоставлять ипотечные кредиты по ставке от 9,5%. Газпромбанк в конце августа снизил ставки на 0,5 п.п. по ипотечным кредитам на вторичное жилье и для спецпрограмм ипотечного кредитования - до 9,5% годовых. Московский кредитный банк планирует пересмотреть ставки в сентябре.

Государственная политика и поддержка

Реализация государственных программ, направленных на увеличение объемов строительства жилья и развитие рынка ипотечного кредитования, также окажет позитивное влияние на рынок, подчеркивал Монастыршин из Промсвязьбанка. Среди основных госпрограмм можно отметить программу реновации жилья, Федеральную целевую программу "Жилище" на 2015-2020 годы, приоритетный проект "Ипотека и арендное жилье".

По данным Монастыршина, за первые шесть месяцев 2017 года портфель ипотечных и жилищных кредитов российских банков вырос на 4%.

В середине августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что дальнейшее снижение ипотечных ставок текущими темпами приведет к взрывному росту рынка жилья, и к этому "нужно быть готовым". Также он поручил Минстрою и Минфину совместно с Банком России и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке. До 4 октября ведомства должны представить в правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг.

Минстрою России и АИЖК также поручено до 15 сентября представить в кабмин предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки и согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в этой сфере между РФ, регионами и органами местного самоуправления.