Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД: Новый банк развития может выделить средства на строительство ВСМ Москва-Казань

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:18 UTC+3

В рамках Восточного экономического форума между компаниями будет меморандум о взаимопонимании

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров и глава Нового банка развития Кандапур Ваман Каматх обсудили возможность выделения банком средств на проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Об этом сообщила пресс-служба РЖД по итогам встречи сторон на деловом форуме БРИКС в китайском городе Сямэнь.

"Стороны подтвердили готовность подписать на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке меморандум о взаимопонимании. Подписание меморандума станет одним из этапов рассмотрения вопроса о выделении банком средств под проект ВСМ Москва - Казань", - говорится в сообщении.

Проект высокоскоростной магистрали

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Начало строительства ВСМ "Москва - Казань" запланировано на 2018 г., ввод в эксплуатацию - на 2023 г.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Смотрите также

Siemens может принять участие в реализации проекта ВСМ "Евразия"

Источник, близкий к РФПИ: фонд готов рассмотреть участие в проекте ВСМ "Евразия"

Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Белозеров, Олег Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
2
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
3
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатра
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
6
МИД Польши: вопрос компенсаций от РФ, как и репараций от ФРГ, требует серьезного анализа
7
Минкомсвязь готовит предложения по российской криптовалюте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама