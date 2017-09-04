РЖД: Новый банк развития может выделить средства на строительство ВСМ Москва-Казань

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров и глава Нового банка развития Кандапур Ваман Каматх обсудили возможность выделения банком средств на проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Об этом сообщила пресс-служба РЖД по итогам встречи сторон на деловом форуме БРИКС в китайском городе Сямэнь.

"Стороны подтвердили готовность подписать на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке меморандум о взаимопонимании. Подписание меморандума станет одним из этапов рассмотрения вопроса о выделении банком средств под проект ВСМ Москва - Казань", - говорится в сообщении.

Проект высокоскоростной магистрали

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Начало строительства ВСМ "Москва - Казань" запланировано на 2018 г., ввод в эксплуатацию - на 2023 г.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.