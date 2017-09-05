СМИ: соглашение по NAFTA может быть пересмотрено до конца года

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ОТТАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Переговоры по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) проходят в "негативном тоне", но сделка может состояться до конца года. Об этом в понедельник агентству Canadian Press заявил источник, знакомый с ходом переговоров, которые сейчас проводятся в Мехико.
"Их тон негативный", - сказал он, но выразил надежду на то, что новое соглашение может быть подписано до конца 2017 года. Источник агентства указал, что на текущих переговорах возник ряд серьезных разногласий между Канадой и США, но предположил, что "это ожидаемое упрямство [сторон] в начале торгов".
В частности, Оттава хочет расширить число так называемых профессиональных виз, так как, по ее мнению, существующий визовый список "устарел" и не включает в себя новые профессии, которые появились в сфере высоких технологий. Американцы же категорически отвергли это предложение, которое может отразится на иммиграционной политике США. В свою очередь, Вашингтон хочет, чтобы Канада ослабила контроль за импортом молочной продукции и птицы, на что канадская сторона не хочет идти.
Второй раунд переговоров по NAFTA проходит в Мехико с 1 по 5 сентября. Первый этап консультаций состоялся в Вашингтоне 20 августа.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.