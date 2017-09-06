FT: китайская CEFC может на этой неделе объявить об ивестициях в "Роснефть"

ТАСС, 6 сентября. Китайская энергетическая компания CEFC может на этой неделе объявить об инвестициях в "Роснефть", пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"В случае согласования комплексное соглашение ознаменует собой растущие корпоративные отношения между Китаем и Россией, которые сосредоточились на трансграничных энергетических сделках", - отмечает издание.

"Роснефть" считает это хорошей идеей как со стратегической, так и деловой точек зрения. С учетом нынешней напряженности в отношениях с США это может продемонстрировать то, что есть другие регионы для поиска друзей", - сказал один из источников FT.

3 сентября "Роснефть" и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири. Соглашение также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

В начале июля "Роснефть" и CEFC также подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого предусматривается опция для китайской корпорации по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти". Подписание документа состоялось в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.