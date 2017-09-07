В минторге США полагают, что Россия продает сталь по заниженным ценам

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс в среду объявил о том, что, согласно предварительным данным проводимого ведомством расследования, Россия, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты продают сталь по ценам ниже рыночных. Об этом сообщила пресс-служба минторга.
Там отметили, что речь идет о предварительных результатах специального антидемпингового расследования. По данным министерства, экспортеры из Белоруссии продают катанку из углеродистой и легированной стали в США на 280,02% ниже рыночной стоимости. Цена на аналогичную продукцию из России занижена на 436,80 - 756,93%, а из ОАЭ - на 84,10%. Эти выводы сделаны "на основе фактических данных, предоставленных заинтересованными сторонами".
"Продажа товаров по цене ниже их рыночной стоимости в Соединенные Штаты - это то, к чему администрация [президента США Дональда] Трампа относится очень серьезно. Министерство торговли продолжит отстаивать американских рабочих и предприятия с целью гарантировать равные условия торговли для всех", - отметил Росс.
В ведомстве отмечают, что сами экспортеры так и не предоставили запрошенную у них информацию для того, чтобы оценить уровень демпинга. В связи с этим министерству пришлось оперировать данными, полученными от представителей американской промышленности. Теперь минторг обяжет таможенную службу США взимать средства с импортеров из Белоруссии, России и ОАЭ в соответствии с предварительными ставками.
Параллельно с минторгом свое расследование ведет и Комиссия по международной торговле. Если оба ведомства придут к одинаковым заключениям, министерство издаст антидемпинговые приказы. В противном случае, если комиссия решит, что американский бизнес не пострадал, поставщикам не придется платить дополнительных пошлин.
Расследование минторга США было начато на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли. Эта статья позволяет президенту страны вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности.