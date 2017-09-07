"Автоваз" нарастил продажи за август на 25,4%, до 26,211 тыс. автомобилей

МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. Российский автопроизводитель "Автоваз" увеличил продажи за август на 25,4%, до 26,211 тыс. автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В августе 2017 года в России продано 26,211 тыс. Lada, что на 25,4% больше, чем в августе прошлого года. За восемь месяцев на российском рынке реализовано 192,944 тыс. автомобилей бренда - рост составил 15,5%", - говорится в сообщении.

По данным компании, самой востребованной моделью стала Lada Granta, по итогам восьми месяцев продано 58,6 тыс. автомобилей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Lada Vesta заняла второе место по количеству продаж: за восемь месяцев продано порядка 47,8 тыс. автомобилей, что на 44,6% больше, чем за отчетный период прошлого года.

Ранее глава "Автоваза" Николя Мор сообщал, что компания прогнозирует рост продаж в августе на 10%, до 23 тыс. автомобилей.

По данным компании, за первое полугодие 2017 года продажи автопроизводителя выросли на 12,8% в годовом выражении и составили 140,2 тыс. автомобилей.

Ранее Мор сообщал, что "Автоваз" в 2017 году планирует нарастить продажи на 10%, до 290 тыс. автомобилей. Он также подчеркнул, что автомобильный рынок в России может вырасти до 1,5 млн авто в 2017 г. По его словам, "Автоваз" намерен удерживать долю рынка в 20%.

В 2017 году компания планирует произвести 495 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.

"Автоваз" - крупнейший производитель альянса "Рено-Ниссан", автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan и Datsun.