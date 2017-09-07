Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Автоваз" нарастил продажи за август на 25,4%, до 26,211 тыс. автомобилей

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА, 7 сентября./ТАСС

По данным компании, самой востребованной моделью стала Lada Granta

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. Российский автопроизводитель "Автоваз" увеличил продажи за август на 25,4%, до 26,211 тыс. автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В августе 2017 года в России продано 26,211 тыс. Lada, что на 25,4% больше, чем в августе прошлого года. За восемь месяцев на российском рынке реализовано 192,944 тыс. автомобилей бренда - рост составил 15,5%", - говорится в сообщении.

Смотрите также

LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta

Правительство выделяет 440 млн руб. на переподготовку работников "АвтоВАЗа"

Продажи легковых авто и LCV в РФ в июле выросли на 18,6%

По данным компании, самой востребованной моделью стала Lada Granta, по итогам восьми месяцев продано 58,6 тыс. автомобилей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Lada Vesta заняла второе место по количеству продаж: за восемь месяцев продано порядка 47,8 тыс. автомобилей, что на 44,6% больше, чем за отчетный период прошлого года.

Ранее глава "Автоваза" Николя Мор сообщал, что компания прогнозирует рост продаж в августе на 10%, до 23 тыс. автомобилей.

По данным компании, за первое полугодие 2017 года продажи автопроизводителя выросли на 12,8% в годовом выражении и составили 140,2 тыс. автомобилей.

Ранее Мор сообщал, что "Автоваз" в 2017 году планирует нарастить продажи на 10%, до 290 тыс. автомобилей. Он также подчеркнул, что автомобильный рынок в России может вырасти до 1,5 млн авто в 2017 г. По его словам, "Автоваз" намерен удерживать долю рынка в 20%.

В 2017 году компания планирует произвести 495 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.

"Автоваз" - крупнейший производитель альянса "Рено-Ниссан", автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan и Datsun.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
3
Астрономы прогнозируют сутки магнитных бурь после рекордной вспышки на Солнце
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
6
Российская актриса получила в Сеуле премию в области телепроизводства
7
Однозначный процент: дешевые кредиты способствуют ипотечному буму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама