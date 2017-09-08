Минздрав предложил ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минздрав России предлагает ввести административную ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений при регистрации предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которое ведет к росту их стоимости. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Согласно проекту, норма будет применяться в случаях, когда держатель или владелец регистрационного удостоверения предоставляет недостоверные сведения при государственной регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня, что влечет за собой завышение предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат.
Согласно законопроекту, такие действия предлагается наказывать административным штрафом "в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года".
Перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарственных препаратов, попавших в такой список, производитель обязан регистрировать цены в соответствующем реестре. В дальнейшем производитель не имеет права отпускать препарат по цене, превышающей зафиксированную.