Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав предложил ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства

Экономика и бизнес
8 сентября, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Согласно законопроекту, юридические лица заплатят в два раза больше, чем они излишне получили от реализации лекарственных препаратов за период не более одного года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минздрав России предлагает ввести административную ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений при регистрации предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которое ведет к росту их стоимости. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Смотрите также

"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарства

"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгода

ФАС удалось снизить стоимость более чем 400 наименований лекарств на 30%

Документ предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно проекту, норма будет применяться в случаях, когда держатель или владелец регистрационного удостоверения предоставляет недостоверные сведения при государственной регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня, что влечет за собой завышение предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат.

Согласно законопроекту, такие действия предлагается наказывать административным штрафом "в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года".

Перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарственных препаратов, попавших в такой список, производитель обязан регистрировать цены в соответствующем реестре. В дальнейшем производитель не имеет права отпускать препарат по цене, превышающей зафиксированную.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Однопартиец Меркель раскритиковал главу МИД ФРГ за его предложение по санкциям против РФ
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
Источник: россияне могут попасть на закрытые дипобъекты только с американским эскортом
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама