"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгода

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ТАСС, 4 августа. Рост розничных цен на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, составил 7,6% за первое полугодие. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росздравнадзора.
В ведомстве отметили, что медикаменты стоимостью до 50 рублей подорожали на 1,8%, на 7,9% увеличилась стоимость средств с ценником от 50 до 500 рублей, цены на лекарства дороже 500 рублей выросли на 7,9%. Оценка касается препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Неравномерное подорожание разных ценовых категорий связано с предложением на рынке, пояснил исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш.
"В низком ценовом сегменте очень большая конкуренция - по одной лекарственной позиции больше десяти производителей. Кроме того, в этой категории много дженериков (воспроизведенных препаратов - прим. ТАСС). Поэтому если кто-то начнет повышать цены, то в конце концов окажется в невыгодном положении по сравнению с конкурентами", - сказал он.
В 2016 году рост цен на жизненно важные препараты составил около 1,5%, розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в ЖНВЛП, за тот же период повысились на 7,4%.