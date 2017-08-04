Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгода

Общество
4 августа, 5:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш пояснил, что неравномерное подорожание разных ценовых категорий связано с предложением на рынке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Вергун/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Рост розничных цен на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, составил 7,6% за первое полугодие. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что медикаменты стоимостью до 50 рублей подорожали на 1,8%, на 7,9% увеличилась стоимость средств с ценником от 50 до 500 рублей, цены на лекарства дороже 500 рублей выросли на 7,9%. Оценка касается препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Смотрите также

Цена здоровья: что происходит с рынком лекарств в России

Неравномерное подорожание разных ценовых категорий связано с предложением на рынке, пояснил исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш.

"В низком ценовом сегменте очень большая конкуренция - по одной лекарственной позиции больше десяти производителей. Кроме того, в этой категории много дженериков (воспроизведенных препаратов - прим. ТАСС). Поэтому если кто-то начнет повышать цены, то в конце концов окажется в невыгодном положении по сравнению с конкурентами", - сказал он.

В 2016 году рост цен на жизненно важные препараты составил около 1,5%, розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в ЖНВЛП, за тот же период повысились на 7,4%.

Смотрите также

Минздрав РФ централизует закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями

ФАС удалось снизить стоимость более чем 400 наименований лекарств на 30%

Власти Москвы обеспечат бесплатными лекарствами более 1 тыс. больных гепатитом С

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
2
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
3
"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгода
4
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на Москву
5
Весельницкая заявила, что США не заинтересованы в ее информации о встрече с сыном Трампа
6
Три человека ранены в результате стрельбы в парке в Сан-Франциско
7
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама