Суд Москвы рассмотрит дело "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн 17 октября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял на новое рассмотрение иск "Татнефти", которая требует привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн за потерю активов. Заседание назначено на 17 октября 2017 года, следует из картотеки суда.

В конце августа кассационная инстанция (Арбитражный суд Московского округа) направила дело "Татнефти" на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы и рекомендовала ему учесть доводы истца о законности требований к минфину Украины.

Компания требует привести в исполнение решение международного арбитража Парижа, постановившего в 2014 году взыскать с Украины $112 млн плюс проценты за потерю доли в "Укртатнафте" ("Татнефть" указывала в своих пресс-релизах сумму $144 млн).

"Татнефть" в 1994 году вошла в капитал "Укртатнафта", созданного на базе Кременчугского НПЗ. Тогда компании и связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия. Остальное - государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году компания потеряла контроль над предприятием, доля уменьшилась до нуля в ходе различных судебных тяжб. Оперативный контроль перешел структурам, близким к группе "Приват".

"Татнефть" подала жалобу в арбитражный суд Москвы весной 2017 года. Аналогичные заявления также поданы в Высокий коммерческий суд Лондона, который, по словам представителей компании, уже удовлетворил ее и принял к исполнению на территории Великобритании, а также в суд округа Колумбия (США).