"Сколково" прогнозирует рост числа технопарков в РФ с отменой переезда стартапов в Москву

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате РоссииСпорт 9 сентября, 18:24
Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в ХельсинкиМеждународная панорама 9 сентября, 18:18
Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 9 сентября, 17:58
Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018Спорт 9 сентября, 17:56
Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматамСпорт 9 сентября, 17:50
Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в ОберстдорфеСпорт 9 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Возможность стать резидентами Сколкова для стартапов из регионов без необходимости переезда на территорию столичного технопарка позволит открыть в России новые технопарки. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
Президент России Владимир Путин 8 сентября в ходе встречи с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края прокомментировал жалобу на требование о переезде в "Сколково" региональных компаний, которые хотели бы получать поддержку фонда. По словам главы государства, изначально "идея сконцентрировать все в одном месте была, наверное, правильная", однако, если компания развивается в регионе - то нецелесообразно заставлять ее "перетаскивать" вещи в Сколково и решать вопрос с персоналом.
"Законопроект, который вернет стартапам из регионов право становиться резидентами "Сколково", позволит открыть еще несколько технопарков по всей России", - прокомментировал ситуацию Дроздов.
Фонд "Сколково" в начале августа в рамках заседания попечительского совета под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева предложил скорректировать действующее законодательство и предоставить стартапам из регионов право становиться резидентами "Сколково" без переезда в Москву.
Благодаря этому региональные технологические предприниматели смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые предоставляются резидентам "Сколково", а также различными услугами и сервисами. Этот шаг, в свою очередь, создаст условия для развития высокотехнологичных бизнесов по всей России.
Сейчас по всей России есть много перспективных проектов, которым нужна поддержка "Сколково", считают в фонде. Среди услуг фонда - знакомство с инвесторами, помощь в привлечении венчурного финансирования, юридическая поддержка, доступ к необходимому оборудованию. В настоящее время Фонд "Сколково" работает с регионами по поддержке предпринимательства. К примеру, 6 сентября "Сколково" и Дальневосточный федеральный университет открыли "Технопарк Русский", резидентами которого стали 37 компаний.