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"Сколково" прогнозирует рост числа технопарков в РФ с отменой переезда стартапов в Москву

Экономика и бизнес
9 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Региональные предприниматели смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые предоставляются резидентам "Сколково", без необходимости переезда на территорию столичного технопарка

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Возможность стать резидентами Сколкова для стартапов из регионов без необходимости переезда на территорию столичного технопарка позволит открыть в России новые технопарки. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Президент России Владимир Путин 8 сентября в ходе встречи с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края прокомментировал жалобу на требование о переезде в "Сколково" региональных компаний, которые хотели бы получать поддержку фонда. По словам главы государства, изначально "идея сконцентрировать все в одном месте была, наверное, правильная", однако, если компания развивается в регионе - то нецелесообразно заставлять ее "перетаскивать" вещи в Сколково и решать вопрос с персоналом.

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"Законопроект, который вернет стартапам из регионов право становиться резидентами "Сколково", позволит открыть еще несколько технопарков по всей России", - прокомментировал ситуацию Дроздов.

Фонд "Сколково" в начале августа в рамках заседания попечительского совета под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева предложил скорректировать действующее законодательство и предоставить стартапам из регионов право становиться резидентами "Сколково" без переезда в Москву.

Благодаря этому региональные технологические предприниматели смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые предоставляются резидентам "Сколково", а также различными услугами и сервисами. Этот шаг, в свою очередь, создаст условия для развития высокотехнологичных бизнесов по всей России.

Сейчас по всей России есть много перспективных проектов, которым нужна поддержка "Сколково", считают в фонде. Среди услуг фонда - знакомство с инвесторами, помощь в привлечении венчурного финансирования, юридическая поддержка, доступ к необходимому оборудованию. В настоящее время Фонд "Сколково" работает с регионами по поддержке предпринимательства. К примеру, 6 сентября "Сколково" и Дальневосточный федеральный университет открыли "Технопарк Русский", резидентами которого стали 37 компаний.

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