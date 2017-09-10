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"Роснефть" готова помочь АФК "Система" получить кредиты для выплаты по иску

Экономика и бизнес
10 сентября, 13:05 дата обновления: 10 сентября, 13:47 UTC+3

По словам Сечина, "Роснефть", "Башнефть" и "Система" не должны допустить негативного влияния на экономику

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Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

© Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" готова участвовать в организации кредитных линий для АФК "Система", чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску из-за "Башнефти". Об этом сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы, участники этого процесса, должны выполнить решение суда, но при этом не допустить негативного влияния на экономику. Не допустить дефицита услуг, связанных с дефицитом услуг этих компаний. Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы АФК "Система" рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд. Деньги у "Системы" есть - она может спокойно рассчитаться по этому решению", - сказал он.

"Подчеркиваю, что если у них в отношении этих средств есть какие-то планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности", - добавил Сечин.

По его словам, предложения уже переданы от двух финансово-кредитных учреждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с Сечиным и владельцем АФК "Система" Евтушенковым по поводу судебного разбирательства и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. При этом прямых указаний по этому поводу президент не давал и давать не собирается.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа постановил взыскать с АФК "Система" в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. АФК "Система" с иском не согласна и рассчитывает на отмену решения суда в апелляционной инстанции.

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