Прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии по старости в 2018 году может составить 14 045 рублей против 13 657 рублей в текущем году. Однако это показатели уже принятого бюджета на 2017-2019 годы, а не обновленного на 2018-2020 года, и ПФР пока оперирует этими данными, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"В соответствии с бюджетом ПФР на 2017-2019 гг., средний размер страховой пенсии по старости: в 2017 году - 13 657 рублей; в 2018 году - 14 045 рублей; в 2019 году - 14 439 рублей", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы пояснил, что параметры бюджета на 2018-2020 годы пока находятся в стадии обсуждении в правительстве РФ. "Бюджет ПФР на 2018-2020 годы будет принят только к концу года", - уточнил собеседник агентства.

Ранее газета "Ведомости" написала, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018-2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении в ближайшие три года: в 2018 году на 0,7%, в 2019-2020 годах - по 0,6%. Причина, по данным издания, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена с 2016 года.