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Источник: обмен евробондов Минфина на $4 млрд на новые планируется на конец сентября

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:21 дата обновления: 12 сентября, 16:22 UTC+3

Как сообщил другой источник, для обмена евробондов будет проведен дополнительный выпуск уже обращающихся бумаг

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ планирует провести обмен суверенных евробондов на $4 млрд на новые бумаги в конце сентября, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"По плану последняя декада сентября. Но обсуждения еще идут", - сообщил он.

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Основными покупателями евробондов РФ были фонды и управляющие компании

Другой источник ТАСС на финансовом рынке сообщил, что для обмена евробондов будет проведен дополнительный выпуск уже обращающихся бумаг. "То есть это не будет абсолютно новый выпуск, с новыми условиями, сроком и так далее", - сказал он.

Минфин запланировал на 2017 год обмен уже обращающихся евробондов на новые на сумму $4 млрд. В начале августа на сайте правительства было опубликовано распоряжение, согласно которому обмену подлежат выпуски евробондов с погашением в 2018, 2028 и 2030 гг. Сейчас в обращении находятся эти бумаги на сумму более $13,5 млрд, таким образом, не все держатели бумаг смогут получить новые евробонды.

Получить комментарий Минфина пока не удалось.

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