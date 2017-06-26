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Силуанов: политические угрозы не помешали инвесторам из США раскупить российские евробонды

Экономика и бизнес
26 июня, 8:03 UTC+3

В интервью ТАСС глава Минфина подчеркнул, что внешние заимствования не являются основным источником финансирования дефицита российского бюджета

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении России не повлияли на решение американских инвесторов купить суверенные еврооблигации РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС.

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"Санкции санкциями, а нам надо делать свое дело. Впрочем, политические угрозы не помешали иностранным инвесторам, в том числе американским, раскупить наши бумаги. Спрос на российские евробонды в этот раз был в два раза выше стартового предложения, 85% покупок пришлось на иностранцев. Конечно, это удачный выход на рынок", - сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что внешние заимствования не являются основным источником финансирования дефицита российского бюджета. "В программе государственных заимствований объем привлечений на внутреннем рынке на этот год примерно в десять раз выше, а к иностранным инвесторам мы обратились, чтобы обозначить свое присутствие на внешнем рынке, не потерять контакт с ними", - пояснил министр.

Минфин России в пятницу, 23 июня, официально объявил о завершении размещения новых выпусков евробондов РФ: со сроками обращения 10 и 30 лет на $1 млрд и $2 млрд соответственно. Доходность 10-летних бумаг (с погашением в 2027 году) на $1 млрд составляет 4,25%, 30-летних (с погашением в 2047 году) на $2 млрд - 5,25% годовых. Выплата купонов по обоим выпускам будет проходить каждые полгода.

Общий объем книги заявок вдвое превысил объем размещения и составил более $6,6 млрд. Заявки поступили более чем от 200 инвесторов.

Организатором размещения, как и прошлогодних траншей, выступил "ВТБ Капитал". При этом инвесторам была предложена структура выпусков, идентичная использованной при размещении облигаций в 2016 году.

По данным Минфина, подавляющая часть (более 85%) совокупного объема двух новых выпусков российских евробондов была выкуплена инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии. При этом доля нерезидентов в структуре покупателей 30-летнего выпуска составила 94%. На долю российских инвесторов (банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги) пришлось менее 15% совокупного объема двух выпусков.

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