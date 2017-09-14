Михаил Задорнов из ВТБ24 возглавит банк "Открытие"

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов перейдет на работу в банк "Открытие". О предстоящем назначении банкира объявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного банковского форума. Позже она отметила, что Задорнов возглавит банк уже через несколько месяцев и регулятор уже обсуждает KPI его предстоящей работы.

"Михаил Михайлович [Задорнов] завершает проект по объединению ВТБ и ВТБ24. Но мы рассчитываем, что в конце этого года - начале следующего, когда пройдут все корпоративные процедуры, потом уже (Задорнов возглавит - прим. ТАСС) правление банка", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что банку "предстоит большая работа по расчистке всех проблем и по выработке устойчивой жизнеспособной бизнес-модели, которая будет генерировать доходы и быстрее выведет на рынок".

Пресс-служба группы ВТБ также подтвердила предстоящий уход Задорнова из ВТБ. "Михаил Задорнов с начала 2018 года переходит на работу в "ФК Открытие". До этого момента он продолжит руководить банком ВТБ24, который в январе 2018 года присоединится к банку ВТБ", - сообщили в четверг в ВТБ.

KPI обсудят "на берегу"

"Мы уже сейчас обсуждаем с Михаилом Михайловичем, что KPI правления может быть, в том числе, быстрое выведение банка на рынок. Еще раз повторю, что мы не намерены повышать долю государственного сектора в банковской системе", - отметила глава Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ принимал решение о назначении руководителя банка "Открытия" исходя из того, что Задорнов - один из сильнейших управленцев в банковском секторе страны. "Он имеет опыт управления крупным банком, антикризисного менеджмента, имеет опыт интеграции разных банков группы, учитывая что перед группой "Открытие" такая задача стоит. У Михаила Михайловича очень хорошая деловая репутация и доверие клиентов. Мы рассчитываем на то, что это поможет выстраивать эффективные отношения банка и с текущими, и с потенциальными клиентами", - сказала глава мегарегулятора.

Серьезный вызов

Сам Задорнов назвал предстоящую смену работы серьезным вызовом.

"Я благодарен руководству ЦБ за доверие. Это действительно очень сложный случай, мы еще будем в нем разбираться. Но это и очень серьезный вызов - построить абсолютно рыночную группу, а это не только банк, а еще и страховая компания, значительная часть рынка НПФ", - сообщил Задорнов журналистам.

Он отметил, что будет параллельно вести работу по присоединению ВТБ24 к ВТБ и параллельно разбираться в ситуации с банком "Открытие". "Мы заканчиваем присоединение ВТБ24 к ВТБ, эта работа не прекращается, ее надо завершить, и параллельно мы будем вместе с временной администрацией разбираться с ситуацией в группе "Открытие" и готовить стратегию и бизнес-модель банка, обсуждать ее вместе", - сказал он.

Разногласия в ВТБ

Задорнов с 2005 года занимает пост президента- председателя правления ВТБ24. В середине текущего года стало известно о его разногласиях с главой ВТБ Андреем Костиным, которые возникли на фоне объединения ВТБ и ВТБ24. В рамках ПМЭФ Костин сообщил журналистам, что между ними есть "расхождения о функционале в объединенном банке".

В мае текущего года наблюдательный совет ВТБ избрал новый состав правления кредитной организации, в который глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел. Однако в августе Задорнов вновь был избран членом правления ВТБ.