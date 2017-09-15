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Mercedes-Benz отзывает в России более 8,4 тыс. авто

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Причины отзыва - негерметичное соединение на электроусилителе рулевого управления и несоответствие рабочих веществ в определенных натяжителях ремня безопасности

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Arnd Wiegmann

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Mercedes-Benz - АО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 8 тыс. 346 автомобилей GLE и купе Е-класса, реализованных с 2015 г. по 2016 г., а также 58 авто С, GLС и S-классов, проданных в период с 2016 г. по 2017 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

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"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов) является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления", - сказано в сообщении.

Проблемный узел на этих автомобилях будет заменен.

Что касается авто С, GLС и S-классов, причиной отзыва послужило "возможное несоответствие спецификации соотношения рабочих веществ в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности".

На данных транспортных средствах выполнят замену переднего левого натяжителя ремня безопасности.

Все ремонтные работы будут для владельцев бесплатными.

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