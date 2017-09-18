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Toyota отзывает в РФ 323 пикапа Hilux

Экономика и бизнес
18 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Причина проведения кампании - проблемы с подушками безопасности

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Toyota - ООО "Тойота Мотор" - отзывает в России 323 пикапа Hilux из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по декабрь 2011 год, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва является газогенераторы водительских подушек безопасности, несоответствующие спецификации, - отмечается в сообщении. - Существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии".

Все работы по устранению возможных дефектов будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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