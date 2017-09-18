Путин поручил к 2018 году обнулить НДС на авиасообщение с Калининградом

Уэйн Руни лишен водительских прав на два годаСпорт 18 сентября, 13:19
Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузыСпорт 18 сентября, 13:15
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздниковОбщество 18 сентября, 13:13
Похолодание и дожди: ливни на Сахалине, туман в Санкт-Петербурге и холодный фронт в СибириВ стране 18 сентября, 13:04
Дегтярев: не стоит обращать внимания на попытки отстранить сборную Россию от ОИ-2018Спорт 18 сентября, 13:03
Греф: слабый рубль стимулирует развитие малого бизнесаЭкономика и бизнес 18 сентября, 13:00
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28Спорт 18 сентября, 12:56
РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафоновСпорт 18 сентября, 12:50
На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантовАрмия и ОПК 18 сентября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2018 году обнулить ставку НДС на пассажирское авиасообщение с Калининградской областью. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в августе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа в случае, если пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Калининградской области", - говорится в поручении.
Срок исполнения - 1 января 2018 года.
В настоящее время нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма.