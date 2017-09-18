Участники юбилейного съезда "Опоры России" призвали ослабить контроль за малым бизнесом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Участники юбилейного форума "Опоры России", прошедшего в Москве, обсудили новые возможности стимулирования роста малых и средних компаний и сошлись во мнении, что пора упрощать жизнь предпринимателям, от которых зависит дальнейшее развитие экономики.

В частности, глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил для снижения нагрузки на малый бизнес в ближайшие годы вдвое сократить число контролирующих органов.

"Нам нужно сократить количество контрольных органов, оптимизировать виды контроля. Допустим, от 36 федеральных контрольных органов мы должны перейти к 15, может быть, к 20 на первом шаге. За шесть лет", - сказал Кудрин.

Он обратил внимание участников форума на данные исследований, согласно которым собственным бизнесом хотели бы заниматься только 2% россиян, тогда как в соседних европейских странах этот показатель достигает 20%. "У нас тех, кто хотел бы создать собственный бизнес, в прошлом году было 2%. Это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями. Причем в соседних европейских странах доля людей, желающих создать свой бизнес, доходит до 20%", - сказал руководитель Центра стратегических разработок.

Россия "не прорвется" к новым темпам экономического роста, если в стране останется только 2% потенциальных бизнесменов, подчеркнул он.

С экс-министром финансов согласился глава "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, камень преткновения между бизнесом и властью - возрастающая налоговая нагрузка и увеличение числа проверок со стороны проверяющих органов, как только бизнес предпринимателя начинает расти. Поэтому пока количество малых и средних компаний "оставляет желать лучшего", полагает Калинин.

"На сегодняшний день в России зарегистрировано более 5,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса, из них почти 90% составляет микробизнес. Это говорит о том, что существующие условия для развития и роста сектора малого и среднего бизнеса пока недостаточны", - заявил на юбилейном съезде Калинин.

Сотрудничество с корпорациями и выгодный курс

По словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, важной составляющей стимулирования малого и среднего бизнеса является организация сотрудничества мелких и крупных компаний, что создает комфортные условия развития как для первых, так и для вторых. В качестве примера такого сотрудничества он привел совместный проект Сбербанка и Google по обучению предпринимательству в России.

"Я могу сказать, что от них [Google] есть постоянный запрос на сотрудничество. Google все время предлагает сотрудничество по форме малого и среднего предпринимательства, и мы этому очень рады", - сказал первый зампред правительства.

Он рассказал также, что с января следующего года Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) сможет кредитовать малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых, а не 9,6%, как сейчас. По его словам, такую возможность обсуждают глава корпорации Александр Браверман и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Речь идет о запущенной в конце 2015 года программе льготного кредитования субъектов МСП "Шесть с половиной": в ее рамках кредитные организации могут получать средства у Банка России по ставке 6,5% годовых и направлять их на кредиты малому и среднему бизнесу с ограниченной маржой. Конечная ставка с учетом поручительства Корпорации МСП составляет 9,6% годовых для владельцев малых предприятий и 10,6% - для среднего предпринимательства.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, сейчас в России благодаря курсу рубля сложились "очень привлекательные условия" для малого бизнеса. "Мы за годы сильного рубля перестали верить в себя, малый бизнес развивался в основном как торговля. Сейчас изменения курса валюты, очень болезненные для всех нас, - это время, когда очень серьезно можно нарастить производство в малом и среднем предпринимательстве", - сказал Греф.

Он призвал власти к радикальным шагам по упрощению жизни малого бизнеса: по мнению главы Сбербанка, необходимо "всем на себя принять ответственность за увеличение доли малого бизнеса в структуре ВВП хотя бы в два раза".

"Опора России"

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" была создана 15 лет назад - 18 сентября 2002 года. Она объединяет около 450 тыс. предпринимателей, представителей органов власти и экспертов.

Основная цель "Опоры России" - помочь предпринимателям сформировать благоприятные политические, экономические, правовые и иные условия развития бизнеса в РФ, обеспечить эффективное развитие экономики. Организация выступает за сокращение административных барьеров, упорядочение проверок государственными контролирующими органами, снижение налогового бремени, упрощение процедур отчетности и так далее.