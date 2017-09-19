Глава Минэкономразвития сравнил ситуацию в экономике РФ с экономикой США 1980-х годов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в российской экономике с экономикой США в первой половине 1980-х годов. Об этом говорится в материалах пресс-службы Минэкономразвития.

"Максим Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, когда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По мнению министра, сейчас общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий, и вполне можно ожидать длинного кредитного цикла.

"Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов, как ипотека", - отметил Орешкин.

Он напомнил, что правительство РФ уже сейчас реализует ряд мер, направленных на поддержку инвестиционного развития. Это, в частности, новая программа по проектному финансированию, точечно снимающая проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, и программа "инфраструктурной ипотеки", которая направлена на увеличение и поддержку частных инвестиций в инфраструктуру.

"Сочетание одновременно кредитного цикла, поддержки инвестиций в инфраструктуру, роста стабильности и предсказуемости как со стороны макроэкономики, так и микроэкономики - все это вместе позволит сформировать прочную основу для устойчивого экономического роста", - добавил Орешкин.

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) действует с 1994 года и объединяет 54 крупнейшие иностранные компании из 18 зарубежных стран. Основная задача совета состоит в оказании России содействия в формировании и развитии благоприятного инвестиционного климата на основе использования мирового опыта, а также опыта работы международных компаний в России.