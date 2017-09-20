Интервенции или экспорт: российские производители зерна готовы к любому сценарию

ТАСС, 20 сентября. Российские производители зерна готовы к любому сценарию, которые рассматривает государство для стабилизации внутренних цен, - интервенциям или стимулированию экспорта. Первый вариант позволит аграриям, в том числе из пострадавших от стихии регионов, продать урожай государству по цене выше рыночной, второй выгоден субъектам, далеким от морских портов, и тем, кто хочет дороже продать качественное зерно, сообщили опрошенные ТАСС представители власти, производители и экспортеры.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью ТАСС в начале сентября 2017 года сообщил, что правительство может отказаться от зерновых интервенций в пользу стимулирования экспорта.

Он также не исключил почти полного обнуления ставок РЖД на перевозку зерна, что позволит экспортерам закупать больше зерна в отдаленных от крупных портов регионах. На обнуление тарифов на перевозку зерна, по расчетам властей, из федерального бюджета необходимо будет выделить порядка 3 млрд рублей. Определиться с инструментами по стабилизации цен Минсельхоз планирует в начале октября.

Из-за рекордных урожаев зерновых в последние годы в России резко снизились внутренние цены на зерно. Для стабилизации ситуации на зерновом рынке правительство с 2001 года проводит государственные интервенции по закупке и продаже зерна.

При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. В неурожайные годы на рынок поступает зерно из государственного фонда.

Регионы готовы к любому сценарию

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, в регионе готовы к работе по любому из рассматриваемых сценариев.

"Необходима скорейшая проработка вопроса поддержки сельхозпроизводителей: будет ли это интервенция или иной механизм защиты. Главное для сельхозтоваропроизводителей - стабилизация цен на зерновые культуры в диапазоне цен, близких к интервенционным", - сказал представитель Министерства.

Кубанские производители отметили, что и аграриям, и государству будут выгодны оба варианта. Падение экспорта из-за санкций отрицательно сказывается на доходах, как самих сельхозпредприятий, так и трейдеров.

"Мы понимаем, что на сегодня надо включиться государству в интервенционные закупки, потому что экспорт падает - то санкции, то еще что-то, из-за этого резко снижаются цены. Надо и экспорт стимулировать и интервенции включать. Государством определена закупочная цена 3-4 класса [зерна] на уровне 10,3 тыс. рублей за тонну, а в реальности - 7 тыс. рублей", - отметил председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Виктор Сергеев.

В Министерстве сельского хозяйства аграрного Алтайского края, обладающего самой большой пашней в России, также заверили, что предприятия региона готовы работать как в рамках интервенционных торгов, так и оценить на практике возможность реализации продукции по предполагаемой системе субсидирования затрат на перевозку железнодорожным транспортом.

"В первую очередь, регион отгружает уже продукты питания с высокой добавленной стоимостью. С этой точки зрения для края важны государственные закупочные интервенции, которые за счет установления предельных цен на приобретение зерна позволяют выровнять ценовую ситуацию на свободном рынке, что интересно сельхозтоваропроизводителям", - пояснили в алтайском Минсельхозе.

Интервенции, по мнению региональных властей, также выгодны тем, что закупленное государством и хранящееся на местных элеваторах сырье перерабатывающие предприятия могут выкупать для последующей переработки.

В сентябре губернатор Алтайского края Александр Карлин направил в федеральный Минсельхоз письмо с просьбой о возобновлении интервенций. При этом в правительстве края отметили, что экспорт за счет обнуления ставок железнодорожных тарифов - "еще один потенциальный путь формирования справедливых цен за счет снятия с внутреннего рынка излишков зерна и продуктов его перемола".

Вся надежда на госзакупки

В регионах, где в этом году из-за погоды собрали меньше зерновых, больше рассчитывают на госзакупки, которые могут стать спасением для производителей.

"Год для аграриев выдался очень специфическим - похолодания, дожди. У большинства фермеров просто не хватает техники для того, чтобы в короткие промежутки солнечной погоды убрать урожай, сейчас порядка 35% зерна - в полях. Хозяйства проводили анализ его качества, уже около 10% проросло в колосе и столько же - на начальной стадии прорастания", - рассказал исполнительный директор Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Тульской области Вячеслав Андрианов.

В ассоциации отметили, что из-за снижения качества примерно 40% от всего объема зерна в регионе переходит в разряд фуражного.

"В среднем по России закупочная стоимость зерна на 20% ниже уровня 2016 года. За тонну зерна 5-го класса (самое низкое качество - прим. ТАСС) сейчас предлагают около 3,5 тыс. рублей, на 500-800 рублей дороже зерно 4-го класса. При том условии, что продовольственного зерна у нас остается примерно 60%, а остальное - фураж, тульских аграриев могут спасти только интервенции. Они помогут повысить цену на зерно, стабилизировать ситуацию на рынке", - сказал Андриянов.

По его словам, относительно небольшие объемы и невысокое качество продуктового зерна делают бессмысленным его экспорт. С этим согласен и генеральный директор холдинга "Урал-Дон" (Ростовская область) Александр Ярошенко.

"Я считаю, что интервенции выгоднее для производителей, хотя это будет дороже для государства, но зато это ясная и понятная схема. Если стимулировать экспорт, то поддерживать будут не всех, а выборочно. Если уж поддерживать экспорт, то делать это как в Европе: прямым субсидированием экспортеров", - отметил Ярошенко.

К интервенциям есть вопросы

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, на привлекательность интервенций сильно влияет наличие долгов за хранение зерна.

"Элеваторы готовы принять урожай, но у нас лежит 460 тыс. тонн интервенционного зерна, которое никуда не перемещается уже который год. Расчеты за хранимый урожай задерживаются, а ведь для элеваторов это бизнес, они каждый месяц несут расходы", - рассказал Чекусов.

По его мнению, интервенционное зерно необходимо или экспортировать, или поставлять в неурожайные регионы.

"Вообще я считаю, что зерно должно раз в два года обновляться. Государство должно принимать решение и куда-то его направлять", - сказал министр.

Глава омского Минсельхоза при этом отметил, что вариант экспорта также интересен для области - особенно если произойдет обнуление тарифов на железнодорожные перевозки.

"Сегодня наше зерно, доезжая до Центральной России, уже не является конкурентоспособным, так как тариф "съедает" примерно 2-2,5 тыс. рублей за тонну", - пояснил Чекусов.

Выгода для экспортеров и глубинки

Снижение тарифной составляющей в ценах на зерно, по мнению опрошенных экспертов, будет выгодно, прежде всего, трейдерам и сельхозпроизводителям, которые находятся в глубинке.

"Если будут дотировать железнодорожные перевозки либо снизят их стоимость - это будет, безусловно, благоприятный факт, это увеличит нашу маржинальность и даст в разумной экономике нам работать. Но я сомневаюсь, что это сделают", - сказал коммерческий директор компании "АгроТрейд-БТ", член совета директоров "Астраханского зернового терминала" Владимир Сафрыгин.

По его мнению, сельхозпроизводителям выгоднее получить дотацию на транспортировку зерна к портам.

"У нас сельхозтоваропроизводители - те, которые в глубинке, и те, кто рядом с портами, - находятся в неравных условиях. В Оренбурге очень хороший урожай, Тюмень - хороший зерновой регион, но оттуда вывести невозможно, оттуда доставка 2-3 тыс. рублей за тонну, а у тех, кто ближе - это 500 рублей за тонну. На 1 тыс. тонн это порядка 2 млн рублей разница, для производителей - это существенно. Поэтому в этом направлении (дотирования перевозок) надо работать, это увеличит и объем экспорта", - сказал Сафрыгин.

Не верят в действенность товарных интервенций и отдельные производители в Ростовской области.

"Интервенции ничего не решат, они будут мизерные, государство не сможет снять напряжение в этой сфере. Для нас более выгодно - стимулирование экспорта. Это единственный выход, чтобы удержать цены", - уверен генеральный директор агрофирмы "Целина" Виктор Бородаев.

"Для Ставрополья наиболее эффективным является стимулирование экспорта зерна, что позволит сформировать более выгодные цены для сельхозтоваропроизводителей края. Что касается проведения закупочных интервенций и субсидирования железнодорожных тарифов, то данные инструменты наиболее актуальны для Поволжья, Урала и Сибири для транспортировки зерна в южные регионы России", - отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

По его словам, на цены влияют большой урожай, нехватка вагонов-зерновозов, а также начавшаяся уборка кукурузы и подсолнечника. Закупочная цена на продовольственную пшеницу в крае варьируется от 7,5 тыс. до 8,1 тыс. рублей за тонну.

Вместе с тем в Поволожье и в северных регионах, отметил Ситников, цена на пшеницу значительно ниже. Поэтому субсидирование тарифов на перевозку зерна в южных направлениях позволит ослабить давление на внутренние цены. При этом отмена интервенций, если она случится, в целом не повлияет на ценовую ситуацию внутри региона.