Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидации

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Мария Румянцева/. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы Бинбанка, о санации которого через Фонд консолидации банковского сектора регулятор объявил в четверг.

Таким образом, Бинбанк стал второй после "ФК Открытие" кредитной организацией, чьи собственники сами обратились к ЦБ за помощью.

В банковскую группу, помимо Бинбанка, входят Рост банк, который также решено санировать, Бинбанк диджитал и Уралприватбанк.

В среду, 20 сентября, стало известно, что один из собственников Бинбанка - Микаил Шишханов, владеющий 59,4% акций организации - обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации. Бизнесмен признался, что "не рассчитал бизнес-силы - проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось".

"Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика", - передал Шишханов через пресс-службу.

В тот же день регулятор предоставил Бинбанку поддержку - кредит на поддержание ликвидности, чтобы банк мог выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе решившими досрочно забрать свои вклады. Наряду с этим ЦБ решил не вводить в банке мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что сохранило клиентам возможность в дальнейшем забирать свои вклады полностью или частично. С четверга в Бинбанке и Рост банке назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и Фонда консолидации.

Однако спасение банков, собственники которых не рассчитали свои силы, вряд ли станет для регулятора нормой.

Проблемы Бинбанка были известны ЦБ год назад

Как сообщил в четверг зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев, необходимость финансового оздоровления регулятор обсуждал с собственниками Бинбанка с осени 2016 года.

После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации начались переговоры о решении проблем Бинбанка с его помощью. Собственники Бинбанка предлагали ЦБ разные планы, основанные на предоставлении регулятором льготного кредита сроком до 10 лет. Однако ЦБ не согласился помогать банку таким образом из-за размера запрашиваемого кредита.

"До сентября собственники предлагали разные планы финансового оздоровления, их было несколько. Они признавались, что банки нуждаются в докапитализации. Но все эти планы финансового оздоровления имели в своей основе одно и то же предложение - дать им самим же, собственникам, льготный кредит на срок до 10 лет", - рассказал Поздышев.

Перед решением о санации регулятор предписал Бинбанку досоздать резервы, в результате чего капитал кредитной организации сократился более чем на 30%, что на фоне оттока в сентябре 56 млрд рублей средств физических и юридических лиц послужило основанием для назначения в банке временной администрации. Для того, чтобы банк мог выполнять обязательства перед вкладчиками, ЦБ пришлось предоставить ему кредит.

Однако в целом дефицит ликвидности у Бинбанка не такой значительный, по сравнению с "ФК Открытие", к тому же у него много источников для ликвидности, отметил Поздышев. Он также пообещал, что ЦБ будет для кредитной организации lender of last resort (кредитором последней инстанции - прим. ТАСС.). "Если в течение дня они средства собрать не смогут, то тогда подкрепим", - отметил зампред ЦБ.

Оценить за три месяца

Финансовое оздоровление Бинбанка средствами Фонда консолидации займет от 6 до 8 месяцев и будет проходить в два этапа, сообщил Поздышев.

Первый этап займет от одного до трех месяцев, в течение которых будет работать временная администрация - она оценит финансовое состояние банка и "при необходимости сформирует дополнительные резервы на возможные потери и осуществит переоценку имущества".

ЦБ уже предварительно оценил необходимость дополнительного формирования резервов банковской группы Бинбанка в 250-350 млрд рублей.

По итогам проведенной работы также будет оценена величина собственных средств (капитала) Бинбанка и потребность в их увеличении за счет средств Фонда консолидации, но уже сейчас акционеры банка оказывают содействие в оформлении активов, в основном промышленных, на баланс кредитной организации, подчеркивал Поздышев.

ЦБ настаивает на том, что все свободные активы, которые не обременены и не заложены, должны вернуться в банк. "Список этих активов будет определяться временной администрацией", - уточнил зампред ЦБ.

Судьба сотрудников и руководства

Что касается кадровых решений в отношении персонала банка, "включая коллегиальные органы управления кредитной организацией", то, как сообщил Поздышев, их будет принимать временная администрация по итогам оценки состояния банка. Накануне объявления о санации совет директоров Бинбанка решил избрать председателем совета директоров Шишханова.

"Если нынешние сотрудники работают нормально и хорошо в соответствии с теми задачами, которые мы на них возлагаем, и качественно выполняют свою работу, они останутся в банке. Если есть сотрудники, которые действительно осознанно принимали неправильные решения, наверное, от этих сотрудников придется избавляться", - сказал зампред ЦБ.

Акционеры без акций

Второй этап финансового оздоровления займет от трех до пяти месяцев, в течение которых будет утвержден, собственно, план санации, реализовывать который будет управляющая компания (УК) Фонда консолидации. На время работы временной администрации УК приостановит права акционеров, в том числе право на созыв общего собрания.

На этом же этапе должна состояться допэмиссия акций банка, которую выкупит ЦБ, в результате чего регулятор станет владельцем как минимум 75% акций Бинбанка. Текущие собственники смогут сохранить 25% только в случае отсутствия "дыры" в капитале кредитной организации.

Однако, по мнению старшего директора рейтингового агентства Fitch Ratings Александра Данилова, рассчитывать на это не стоит. "Хотя акционеры на словах и рассчитывают сохранить 25-процентную долю в банке, на это мало шансов", - сказал он.

Пока ЦБ не обсуждал возможную долю участия собственников Бинбанка в его капитале, сообщил Поздышев. "Надо дождаться результатов оценки. Если оценка позволит собственникам оставаться миноритарными собственниками, тогда этот вопрос будет обсуждаться", - пояснил он.

Сам Шишханов рассматривает возможность выкупа Бинбанка у Фонда консолидации после финансового оздоровления. "Для меня Бинбанк - это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев. Я понимаю те возможности, которые есть у банка, и то, насколько технологически правильно и структурировано выстроен банк - это очень сильная платформа для дальнейшего развития. Да, конечно, если будет возможность", - заявил он в интервью РБК. Выводить из Бинбанка свои деньги Шишханов, по его словам, не планирует.

Суборды и ОФЗ

Если по итогам проверки временной администрацией достаточность базового капитала Бинбанка опустится ниже пороговых значений, его субординированные долги будут конвертированы в акции или списаны.

По оценке аналитика S&P Анастасии Турдыевой, на 30 июня объем таких обязательств Бинбанка составлял порядка 13 млрд рублей. Это отраженные в отчетности по МСФО "гибридные инструменты капитала, которые могут быть списаны или конвертированы в акции по решению менеджмента банка или при снижении показателя достаточности капитала до пороговых значений". Данные средства были предоставлены акционерами банка и связанными с ними сторонами, пояснила она ТАСС.

Также неясна судьба облигаций федерального займа, выделенных на докапитализацию Бинбанка в 2015 году, на 8,8 млрд рублей. Минфин, по словам замглавы министерства Алексея Моисеева, пока не расстается с надеждой их вернуть. "Нам надо проработать этот вопрос, но, скажем так, мы не расстались с этой надеждой", - сказал Моисеев.

"Ошибившийся" не значит "уставший"

Как отметил Поздышев, "эта история совершенно не укладывается в рамки "уставших собственников". "Уставший собственник", по его словам, это добросовестный владелец банка, который нормально работает и в докапитализации не нуждается, но по каким-то причинам уже не хочет заниматься этим бизнесом.

В дальнейшем ЦБ рассматривает возможность временной покупки таких банков через Фонд консолидации, сообщил Поздышев.

Несмотря на очевидное противоречие такого подхода с решением по Бинбанку, оно "не будет отыграно назад", заявил зампред ЦБ. Регулятор не может себе позволить принять решение, сделать его публичным, гарантировать гражданам, кредиторам и контрагентам платежеспособность и финансовую поддержку банку, а потом в силу каких-то обстоятельств от этого решения отказаться, подчеркнул Поздышев.