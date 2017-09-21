Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидации

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Мария Румянцева/. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы Бинбанка, о санации которого через Фонд консолидации банковского сектора регулятор объявил в четверг.
Таким образом, Бинбанк стал второй после "ФК Открытие" кредитной организацией, чьи собственники сами обратились к ЦБ за помощью.
В банковскую группу, помимо Бинбанка, входят Рост банк, который также решено санировать, Бинбанк диджитал и Уралприватбанк.
В среду, 20 сентября, стало известно, что один из собственников Бинбанка - Микаил Шишханов, владеющий 59,4% акций организации - обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации. Бизнесмен признался, что "не рассчитал бизнес-силы - проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось".
"Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика", - передал Шишханов через пресс-службу.
В тот же день регулятор предоставил Бинбанку поддержку - кредит на поддержание ликвидности, чтобы банк мог выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе решившими досрочно забрать свои вклады. Наряду с этим ЦБ решил не вводить в банке мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что сохранило клиентам возможность в дальнейшем забирать свои вклады полностью или частично. С четверга в Бинбанке и Рост банке назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и Фонда консолидации.
Однако спасение банков, собственники которых не рассчитали свои силы, вряд ли станет для регулятора нормой.
Как сообщил в четверг зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев, необходимость финансового оздоровления регулятор обсуждал с собственниками Бинбанка с осени 2016 года.
После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации начались переговоры о решении проблем Бинбанка с его помощью. Собственники Бинбанка предлагали ЦБ разные планы, основанные на предоставлении регулятором льготного кредита сроком до 10 лет. Однако ЦБ не согласился помогать банку таким образом из-за размера запрашиваемого кредита.
"До сентября собственники предлагали разные планы финансового оздоровления, их было несколько. Они признавались, что банки нуждаются в докапитализации. Но все эти планы финансового оздоровления имели в своей основе одно и то же предложение - дать им самим же, собственникам, льготный кредит на срок до 10 лет", - рассказал Поздышев.
Перед решением о санации регулятор предписал Бинбанку досоздать резервы, в результате чего капитал кредитной организации сократился более чем на 30%, что на фоне оттока в сентябре 56 млрд рублей средств физических и юридических лиц послужило основанием для назначения в банке временной администрации. Для того, чтобы банк мог выполнять обязательства перед вкладчиками, ЦБ пришлось предоставить ему кредит.
Однако в целом дефицит ликвидности у Бинбанка не такой значительный, по сравнению с "ФК Открытие", к тому же у него много источников для ликвидности, отметил Поздышев. Он также пообещал, что ЦБ будет для кредитной организации lender of last resort (кредитором последней инстанции - прим. ТАСС.). "Если в течение дня они средства собрать не смогут, то тогда подкрепим", - отметил зампред ЦБ.
Финансовое оздоровление Бинбанка средствами Фонда консолидации займет от 6 до 8 месяцев и будет проходить в два этапа, сообщил Поздышев.
Первый этап займет от одного до трех месяцев, в течение которых будет работать временная администрация - она оценит финансовое состояние банка и "при необходимости сформирует дополнительные резервы на возможные потери и осуществит переоценку имущества".
ЦБ уже предварительно оценил необходимость дополнительного формирования резервов банковской группы Бинбанка в 250-350 млрд рублей.
По итогам проведенной работы также будет оценена величина собственных средств (капитала) Бинбанка и потребность в их увеличении за счет средств Фонда консолидации, но уже сейчас акционеры банка оказывают содействие в оформлении активов, в основном промышленных, на баланс кредитной организации, подчеркивал Поздышев.
ЦБ настаивает на том, что все свободные активы, которые не обременены и не заложены, должны вернуться в банк. "Список этих активов будет определяться временной администрацией", - уточнил зампред ЦБ.
Что касается кадровых решений в отношении персонала банка, "включая коллегиальные органы управления кредитной организацией", то, как сообщил Поздышев, их будет принимать временная администрация по итогам оценки состояния банка. Накануне объявления о санации совет директоров Бинбанка решил избрать председателем совета директоров Шишханова.
"Если нынешние сотрудники работают нормально и хорошо в соответствии с теми задачами, которые мы на них возлагаем, и качественно выполняют свою работу, они останутся в банке. Если есть сотрудники, которые действительно осознанно принимали неправильные решения, наверное, от этих сотрудников придется избавляться", - сказал зампред ЦБ.
Второй этап финансового оздоровления займет от трех до пяти месяцев, в течение которых будет утвержден, собственно, план санации, реализовывать который будет управляющая компания (УК) Фонда консолидации. На время работы временной администрации УК приостановит права акционеров, в том числе право на созыв общего собрания.
На этом же этапе должна состояться допэмиссия акций банка, которую выкупит ЦБ, в результате чего регулятор станет владельцем как минимум 75% акций Бинбанка. Текущие собственники смогут сохранить 25% только в случае отсутствия "дыры" в капитале кредитной организации.
Однако, по мнению старшего директора рейтингового агентства Fitch Ratings Александра Данилова, рассчитывать на это не стоит. "Хотя акционеры на словах и рассчитывают сохранить 25-процентную долю в банке, на это мало шансов", - сказал он.
Пока ЦБ не обсуждал возможную долю участия собственников Бинбанка в его капитале, сообщил Поздышев. "Надо дождаться результатов оценки. Если оценка позволит собственникам оставаться миноритарными собственниками, тогда этот вопрос будет обсуждаться", - пояснил он.
Сам Шишханов рассматривает возможность выкупа Бинбанка у Фонда консолидации после финансового оздоровления. "Для меня Бинбанк - это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев. Я понимаю те возможности, которые есть у банка, и то, насколько технологически правильно и структурировано выстроен банк - это очень сильная платформа для дальнейшего развития. Да, конечно, если будет возможность", - заявил он в интервью РБК. Выводить из Бинбанка свои деньги Шишханов, по его словам, не планирует.
Если по итогам проверки временной администрацией достаточность базового капитала Бинбанка опустится ниже пороговых значений, его субординированные долги будут конвертированы в акции или списаны.
По оценке аналитика S&P Анастасии Турдыевой, на 30 июня объем таких обязательств Бинбанка составлял порядка 13 млрд рублей. Это отраженные в отчетности по МСФО "гибридные инструменты капитала, которые могут быть списаны или конвертированы в акции по решению менеджмента банка или при снижении показателя достаточности капитала до пороговых значений". Данные средства были предоставлены акционерами банка и связанными с ними сторонами, пояснила она ТАСС.
Также неясна судьба облигаций федерального займа, выделенных на докапитализацию Бинбанка в 2015 году, на 8,8 млрд рублей. Минфин, по словам замглавы министерства Алексея Моисеева, пока не расстается с надеждой их вернуть. "Нам надо проработать этот вопрос, но, скажем так, мы не расстались с этой надеждой", - сказал Моисеев.
Как отметил Поздышев, "эта история совершенно не укладывается в рамки "уставших собственников". "Уставший собственник", по его словам, это добросовестный владелец банка, который нормально работает и в докапитализации не нуждается, но по каким-то причинам уже не хочет заниматься этим бизнесом.
В дальнейшем ЦБ рассматривает возможность временной покупки таких банков через Фонд консолидации, сообщил Поздышев.
Несмотря на очевидное противоречие такого подхода с решением по Бинбанку, оно "не будет отыграно назад", заявил зампред ЦБ. Регулятор не может себе позволить принять решение, сделать его публичным, гарантировать гражданам, кредиторам и контрагентам платежеспособность и финансовую поддержку банку, а потом в силу каких-то обстоятельств от этого решения отказаться, подчеркнул Поздышев.