Дума инициировала проверку причин потери активов банками "Югра", "ФК Открытие" и Бинбанком

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по финрынку запросить в ЦБ и правоохранительных органах информацию и организовать проверку по выявлению причин, повлекших за собой потери активов банком "Югра", "Финансовая корпорация Открытие", Бинбанком. Инициаторами поручения стали депутаты от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, Валерий Гартунг и Сергей Крючек.

Комитету также поручено запросить информацию по установлению виновных и ответственных за потерю активов лиц, а также рассмотреть "вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ, допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществлявшими контроль и надзорные проверки в соответствии с должностными обязанностями", говорится в тексте поручения.

"Сначала отозвана лицензия у банка "Югра", вкладчики которого сейчас атакуют наши приемные и просят защитить их средства. Сейчас уже на санации банк "Открытие", и 1 трлн рублей ЦБ уже туда выделил. Теперь на очереди Бинбанк, там еще 300 млрд. Это только предварительная оценка", - сказал Валерий Гартунг, напомнив, что в 2014 году банковской системе уже было выделено 1,5 трлн рублей из бюджета, которые банкам "простили".

"Сейчас набирается еще 1,5 трлн. Мы обязаны отреагировать на ситуацию, но для этого нам нужна достоверна информация, что же происходит в банковской системе", - добавил Гартунг. "Ситуация с Бинбанком говорит о том, что санировать частный коммерчески банк за счет госсредств можно, просто обратившись в Банк России", - говорится в тексте поручения.

В свою очередь глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, что в июле Госдума уже запрашивала информацию у ЦБ по банку "Югра". "ЦБ дал исчерпывающую информацию, поскольку документ поступил под грифом ДСП, он находится в нашем комитете", - указал Аксаков.

"Если нет возражений, коллеги, то мы с вами поручим не организовать, а инициировать проверку причин, повлекших потери активов банков", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.