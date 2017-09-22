Минсельхоз РФ ожидает роста цен на зерно из-за низкого урожая в США и Канаде в этом году

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СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ /Адыгея/, 22 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев не исключил роста цен на зерно в связи с низким урожаем в США и Канаде в текущем году.
"Хочу проинформировать коллег, что США и Канада получат в этом году урожай на 20% ниже, и мы понимаем, что цена на зерно может расти по объективным критериям", - сказал Ткачев на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о ходе сезонных полевых работ.
По словам министра, высокие урожаи в России в последние годы негативно сказываются на цене зерна, которая "сегодня, к сожалению, в некоторых регионах уже ниже себестоимости". Он добавил, что для сокращения избытка зерна на внутреннем рынке необходимо развивать экспорт и глубокую переработку, потому что в перспективе урожайность зерновых будет расти, а кроме того, в сельхозоборот вводятся новые земли.
"Если идти такими темпами, мы прогнозируем к 2030 году объем урожая зерна порядка 150 млн тонн. И чтобы продать уже не 40 млн тонн, а 70 млн тонн, надо строить новую инфраструктуру - и на Юге, и на Байкале, и на Дальнем Востоке", - указал Ткачев.
Что касается необходимости развития глубокой переработки зерновых, министр отметил, что нужно увеличивать производство глютена, кормовых добавок и биотоплива. "Мы активно этим занимаемся, субсидируем, уже построено более 20 заводов по стране", - сказал Ткачев, добавив, что практически 5 млн тонн зерна российские аграрии могут направлять на глубокую переработку.