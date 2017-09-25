Главный переговорщик от Канады заявил, что в переговорах по NAFTA наметился прогресс

Австралия намерена создать собственное космическое агентствоКосмос 25 сентября, 3:58
Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате ТеннессиПроисшествия 25 сентября, 3:39
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и ВенесуэлыМеждународная панорама 25 сентября, 2:54
Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-РикоОбщество 25 сентября, 2:33
"Ведомости": рейсы "ВИМ-Авиа" из Домодедово обеспечены топливом до конца понедельникаЭкономика и бизнес 25 сентября, 1:45
Грызлов: закон о предоставлении Донбассу особого статуса должен быть продленПолитика 25 сентября, 1:24
Стрельбу в церкви штата Теннесси открыл 25-летний афроамериканец в маскеПроисшествия 25 сентября, 1:19
Передача Каменева помогла "Нэшвиллу" победить "Коламбус" в предсезонном матче НХЛСпорт 25 сентября, 0:59
"Ахмат" на запасном стадионе примет "Рубин" в матче РФПЛСпорт 25 сентября, 0:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Прогресс наметился в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в воскресенье сообщил главный переговорщик от Канады Стив Верхул.
"Темп [переговоров] очень быстрый, что немного необычно, поэтому у нас не так много времени на нашу работу, которую мы обычно делаем между переговорными раундами. Но мы добиваемся успеха, [наметился] ощутимый прогресс", - цитирует его телеканал CTV. При этом Верхул добавил, что итоговая сделка может быть не заключена до конца 2017 года. Подробностей консультаций он не привел.
Третий раунд переговоров между Канадой, США и Мексикой по NAFTA начался в Оттаве 23 сентября и должен завершиться 27 сентября. Второй этап консультаций проходил в Мехико с 1 по 5 сентября, а первые переговоры состоялись в Вашингтоне 20 августа.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992-м и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.