Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный переговорщик от Канады заявил, что в переговорах по NAFTA наметился прогресс

Экономика и бизнес
25 сентября, 4:45 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 25, сентября. /ТАСС

При этом Стив Верхул отметил, что итоговую сделку могут не заключить до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Прогресс наметился в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в воскресенье сообщил главный переговорщик от Канады Стив Верхул.

Смотрите также

СМИ: соглашение по NAFTA может быть пересмотрено до конца года

Трамп считает, что NAFTA рано или поздно придется положить конец

Джастин Трюдо уверен в перезаключении договора NAFTA между Канадой и США

"Темп [переговоров] очень быстрый, что немного необычно, поэтому у нас не так много времени на нашу работу, которую мы обычно делаем между переговорными раундами. Но мы добиваемся успеха, [наметился] ощутимый прогресс", - цитирует его телеканал CTV. При этом Верхул добавил, что итоговая сделка может быть не заключена до конца 2017 года. Подробностей консультаций он не привел.

Третий раунд переговоров между Канадой, США и Мексикой по NAFTA начался в Оттаве 23 сентября и должен завершиться 27 сентября. Второй этап консультаций проходил в Мехико с 1 по 5 сентября, а первые переговоры состоялись в Вашингтоне 20 августа.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992-м и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Канада Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конец "большой коалиции" и крайние правые в немецком Бундестаге
2
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
3
Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТП
4
Грызлов: закон о предоставлении Донбассу особого статуса должен быть продлен
5
Пашков: чемпион СССР по хоккею Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером
6
Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг
7
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и Венесуэлы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама