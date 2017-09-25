Главный переговорщик от Канады заявил, что в переговорах по NAFTA наметился прогресс

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Прогресс наметился в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в воскресенье сообщил главный переговорщик от Канады Стив Верхул.

"Темп [переговоров] очень быстрый, что немного необычно, поэтому у нас не так много времени на нашу работу, которую мы обычно делаем между переговорными раундами. Но мы добиваемся успеха, [наметился] ощутимый прогресс", - цитирует его телеканал CTV. При этом Верхул добавил, что итоговая сделка может быть не заключена до конца 2017 года. Подробностей консультаций он не привел.

Третий раунд переговоров между Канадой, США и Мексикой по NAFTA начался в Оттаве 23 сентября и должен завершиться 27 сентября. Второй этап консультаций проходил в Мехико с 1 по 5 сентября, а первые переговоры состоялись в Вашингтоне 20 августа.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992-м и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.