"ВИМ-Авиа" продолжит летать из Благовещенска в Москву до 2 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" заверила власти Амурской области в том, что сохранит все рейсы из Благовещенска и в Москву до 2 октября, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Глава региона (Александр Козлов - прим. ТАСС) принял участие в совещании с руководством Росавиации, Министерством транспорта РФ и представителями "ВИМ-Авиа"... Козлова заверили, что авиакомпания гарантирует сохранить все рейсы в Благовещенск до 2 октября. Дальнейшие планы стороны обсудят на повторном совещании, которое пройдет сегодня вечером", - сказали в пресс-службе.

Козлов также намерен встретиться с руководством авиакомпании "Икар" и обсудить с ним увеличение числа рейсов сообщением Москва-Благовещенск-Москва.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, в том числе в Благовещенск. В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании пояснили, что трудности вызваны традиционным сезонным спадом.

По данным властей Амурской области, авиакомпания "Икар" готова с 6 октября вдвое увеличить число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы Минтранса Амурской области Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели.