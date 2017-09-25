Минкомсвязь ожидает, что в начале 2018 года понятие роуминга исчезнет из тарифов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь России рассчитывает, что нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018 года он исчезнет из тарифов, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.
"Рассчитываем, что уже к концу 2017 года мы сможем выйти на набор решений, в том числе поправок в нормативно- правовые акты, и в начале 2018 года прямое понятие роуминга из тарифов и расчетов уже уберут", - сказал Никифоров.
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев добавил, что операторы до конца года проведут все основные мероприятия по отмене роуминга, но какая-то часть работы придется на первую половину 2018 года.
В частности, он пояснил, что на мероприятия по отмене национального роуминга может понадобиться "чуть больше времени", однако в первой половине 2018 года и он должен быть отменен.
Никифоров заявил, что сейчас у Минкомсвязи и ФАС есть совместная задача поставить окончательную точку в отмене роуминга. При этом в ФАС через месяц пройдет еще одно совещание по отмене роуминга с Минкомсвязью и операторами "для сверки юридических и технических деталей". По словам Никифорова, будет обсуждаться корректировка существующих тарифных планов или создание новых.
По словам Никифорова, Минкомсвязь ведет работу "против роуминга" в ЕврАзЭС и с другими странами.
"Мы демонстрируем готовность отменить роуминг в ЕврАзЭС, но пока видим жесткую позицию со стороны коллег", - сказал министр.
Он также отметил, что ведомство ведет работу по снижению нагрузки от международного роуминга и проводит соответствующие переговоры на международном уровне.
В конце июня Никифоров говорил, что Минкомсвязь продвигает инициативу по отмене роуминга в отношении ЕврАзЭС. При этом он подчеркивал, что решения должны быть за операторами на основе коммерческих договоренностей с зарубежными партнерами.
При этом переговоры с коллегами из ЕврАзЭС вызывают вопросы со стороны других государств, что связано с перетоками абонентской базы - кто куда чаще ездит, где операторы получают больше выручки и так далее.