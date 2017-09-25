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Guardian: глава Uber извинился за ошибки, допущенные компанией в Лондоне

Экономика и бизнес
25 сентября, 15:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, сентября. /ТАСС

Компания по-прежнему планирует подать апелляцию на решение оператора транспортной системы столицы Великобритании Transport for London

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ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи извинился за ошибки, допущенные американской компанией в Лондоне, и выразил готовность произвести необходимые изменения в ее работе. Об этом говорится в открытом письме руководителя компании, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси, лицензия которой на работу в британской столице не была продлена. Выдержки из письма публикует газета The Guardian.

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"Uber произвел революцию в том, как люди передвигаются в городах по всему миру, - написал генеральный директор, возглавивший компанию в августе этого года. - Но также верно и то, что мы делали неправильные вещи на этом пути. От имени Uber во всем мире я извиняюсь за ошибки, которые мы допустили".

Хосровшахи подтвердил, что компания подаст апелляцию на решение оператора транспортной системы столицы Великобритании Transport for London, который 22 сентября объявил, что не продлит лицензию после 30 сентября, когда истекает ее срок действия. "От имени миллионов лондонцев мы подадим апелляцию за это решение, но мы сделаем это с осознанием, что мы также должны измениться", - отметил руководитель компании, услугами которой в британской столице пользуются 3,5 млн человек.

По мнению лондонских властей, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Это решение вызвало протесты со стороны пользователей сервиса. В интернете начался сбор подписей под петицией к властям британской столицы с требованием отменить их решение относительно Uber. К настоящему моменту коллективное обращение подписали более 751 тыс. человек.

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