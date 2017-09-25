Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров в связи с ситуацией с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в связи с многочасовыми задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщается в пресс-релизе ведомства.

В частности, в таких случаях пассажир имеет право отказаться от полета, и такой отказ считается вынужденным. В данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным". Кроме того, пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. В частности, пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса, если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал на поезд.

Также пассажир имеет право на взыскание штрафа с перевозчика "за просрочку доставки пассажира в пункт назначения" - в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем в 50% от стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Кроме того, каждый пассажир задержанных рейсов имеет право на ряд бесплатных услуг в аэропорту, как например, на хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, а также на два телефонных звонка при ожидании отправления рейса более двух часов.

Если ожидание длится более четырех часов, пассажиры должны быть обеспечены горячим питанием, а при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов - в ночное. Если авиарейс задерживается более чем на восемь часов в дневное время и более чем на шесть часов в ночное время, то пассажиру предоставляется размещение в гостинице, а также его перевозка от аэропорта до гостиницы и обратно.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса, заявлял ранее министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.