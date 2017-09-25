Air Berlin продолжит переговоры о продаже только с Lufthansa и easyJet

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Air Berlin принял решение сократить количество претендентов на приобретение частей обанкротившегося авиаперевозчика до двух компаний, говорится в распространенном в понедельник сообщении авиакомпании.
"Наблюдательный совет на основе поступивших предложений относительно продажи подразделений принял решение продолжить переговоры с Lufthansa и easyJet", - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что речь должна идти о частичной продаже. Консультации должны завершится к 12 октября.
Всего заявки на приобретение долей в Air Berlin подали не менее пяти компаний.
15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии - Air Berlin - объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере 150 млн евро. Этих средств, по оценкам Минэкономики страны, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.