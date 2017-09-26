Самарские энергетики подали иск о банкротстве авиазавода "Авиакор"

САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Самарский филиал энергетической компании "Т Плюс" подал иск в Арбитражный суд Самарской области о банкротстве авиазавода "Авиакор" (входит в корпорацию "Русские машины"). Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

"Самарский филиал компании "ЭнергосбыТ Плюс" (входит в группу "Т Плюс" - прим. ТАСС) обратился сегодня в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве ОАО "Авиакор - авиационный завод", - отметили в пресс-службе.

В компании пояснили, что завод является крупнейшим должником по платежам за полученную тепловую энергию среди всех промышленных предприятий региона. Размер задолженности достигает 90 млн рублей, из которых долг в размере 80 млн рублей подтвержден судебными решениями и по нему получены исполнительные листы.

"Поставка теплоресурсов на завод-должник прекращена нами весной 2017 года. После этого мы неоднократно предлагали клиенту различные пути урегулирования задолженности. Банкротство этого предприятия не является самоцелью, но у нас нет возможности производить тепло без оплаты со стороны потребителя", - отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

В пресс-службе корпорации "Русские машины" ТАСС рассказали, что долг "Авиакора" перед энергетиками образовался из-за того, что у предприятия за полтора года накопилась дебиторская задолженность по контрактам, выполненным в интересах Минобороны РФ.

"О возможных последствиях этой задолженности мы неоднократно уведомляли Минпромторг и Минобороны <...> К сожалению, инициатива "Авиакора" по подписанию мирового соглашения не нашла поддержки в "ЭнергосбыТ Плюс Самара". Тем не менее, госзаказ будет выполнен "Авиакором" в сроки, установленные контрактом, а долг энергетикам будет погашен в полном объеме в ближайшее время. Иск о банкротстве мы расцениваем как попытку ускорить процесс дальнейших выплат", - отметили в пресс-службе.

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154.